GF Vip 2020, Arisa commuove Malgioglio, Pretelli confuso: le pagelle della ventottesima puntata

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il GF Vip prende il volo nella ventottesima puntata del reality. Tanti i colpi di scena, i momenti che hanno fatto sorridere, ma anche quelli che hanno emozionato il pubblico. Nella Casa ha fatto il suo ingresso Arisa che ha commosso l’amico Malgioglio, mentre Pretelli ha palesato, ancora una volta, i suoi dubbi legati all’amore. Scontro acceso, infine, fra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet.

Le nostre pagelle ai protagonisti della venottesima puntata del GF Vip.

TOMMASO ZORZI – Rimane senza ombra di dubbio uno fra i personaggi più forti e interessanti di questo GF Vip. Nell’ultima puntata l’influencer ha incontrato la sorella Gaia che ha cercato di rassicurarlo dopo che nei giorni scorsi Tommaso aveva vissuto una profonda crisi. Zorzi infatti – reduce da una polemica con Stefania Orlando – nei giorni scorsi aveva minacciato di lasciare la Casa del GF Vip perché si sentiva ormai stanco e demotivato. “Per il mio benessere ho bisogno di staccare. Non voglio fare nessuna scena, ma sono arrivato al punto che non ho più energia”, aveva detto. L’incontro con Gaia è stato molto emozionante, fra sorrisi, battute e una complicità che può esistere solo fra fratelli. “Ho riflettuto molto sul nostro rapporto – ha ammesso Tommaso -, sei una donna fantastica, anche se sei sempre stata la mia sorellina. Ti amo”. Gaia ha replicato: “Mai farei il Grande Fratello, ma ti giuro che entrerei solo per stare con te perché mi manchi da impazzire”. Con la sua sincerità, spesso disarmante, e il suo comportamento fatto di errori, di cadute, ma anche di risalite, Tommaso si dimostra il concorrente più “vero” del GF Vip. Nessuna strategia o tentativo di farsi amare per forza: lui è quello che è e ci piace tantissimo! VOTO: 8.

CRISTIANO MALGIOGLIO e ARISA – Dolcezza: è questa la prima parola che ci viene in mente di fronte a questi amici che si sono incontrati di fronte alle telecamere. Vicini di casa e complici nella vita, Arisa e Malgioglio hanno portato al GF Vip la loro energia, ma soprattutto una sincerità più unica che rara. Il cantante e paroliere non ha mai nascosto la tristezza provata durante le feste di Natale a causa della scomparsa della madre e per la prima volta dopo 26 anni ha mangiato il panettone grazie ad Arisa. “Siamo vicini di casa. È una persona importante nella mia vita, la mia zietta di Porta Venezia”, ha raccontato Arisa parlando di Cristiano. Malgioglio ha accolto con entusiasmo e commozione l’amica. “Che meraviglia vederti, sono felicissimo di questo regalo. Sai quanto ti amo – ha detto -. Sei un regalo enorme per me. Ti ho sempre detto che sei la voce più bella in assoluto che abbiamo in Italia. Queste feste, come sai, mi mettono una tristezza fortissima. Subito dopo la fine delle feste mi ricarico”. I due hanno dimenticato per qualche minuto le telecamere, dimostrando di avere un legame forte e sincero. Insieme sono meravigliosi! VOTO: 9.

SAMANTHA DE GRENT – Strategia o verità: non è dato saperlo, di certo non è bello vedere due donne che si scontrano invece di fare squadra. Sin dal suo ingresso nella Casa del GF Vip, Samantha è apparsa molto scettica riguardo la sincerità di Maria Teresa e la sua posizione si è inasprita dopo la squalifica di Filippo Nardi. Nel corso della ventottesima puntata del reality è andato in scena un confronto piuttosto acceso fra le due donne. “Sono una spettatrice del GF, anche quest’anno l’ho visto – ha detto la De Grenet -. Quando sono entrata, se anche da fuori mi ero fatta un’opinione, ho cercato di lasciarla da parte. Ci sono stati due scontri con Maria Teresa che mi hanno lasciato il dubbio. Lei, invece di protestare con il diretto interessato, aspetta di parlare in puntata quando tanti telespettatori ci stanno guardando. Poi me la trovo in confessionale che piange e questi pianti non mi convincono”. Intervenuta nella discussione, la Elia ha invitato Samantha a moderare i toni: “Credo che Samantha sia stata eccessivamente aggressiva”, ha spiegato. La De Grenet è una donna forte, con tanto da raccontare. Per questo sarebbe bello mettere da parte le discussioni e scoprire qualcosa di più su di lei. VOTO: 5.

PIERPAOLO PRETELLI – Spesso etichettato come il “bello e impossibile”, Pierpaolo ha dimostrato di essere molto di più. Senza paura ha mostrato le sue lacrime e le debolezze di un uomo che vorrebbe solo essere amato. Nella Casa del GF Vip ora Pretelli appare sempre più diviso. Da una parte c’è Elisabetta Gregoraci, flirt mancato a cui continua a pensare, dall’altro che Ariadna Romero, ex compagna e madre del figlio Leo. Infine negli ultimi giorni ha creato un legame speciale con Giulia Salemi. Impossibile non fare il tifo per lui e sperare che il destino gli possa regalare un lieto fine, magari proprio con la Romero. “L’ultima volta che ci ho riprovato con lei è stato subito dopo il lockdown – ha confessato parlando dell’attrice -, perché ero solo e ho riflettuto molto. Le ho detto tutto quello che provavo per lei, il sentimento non è mai morto, la amavo ancora. Gliel’ho detto con le lacrime agli occhi”. VOTO: 8.

ADUA DEL VESCO – Rosalinda è ormai da diversi mesi nella Casa del GF Vip, ma continua a essere un enigma per molti telespettatori. Dal rapporto con Dayane Mello a quello che il fidanzato Giuliano, sino al recente avvicinamento con Mario Ermito: difficile capire cosa pensi realmente l’attrice. Dopo giorni di riflessione e di incertezza, in diretta Rosalinda ha voluto lanciare un messaggio al fidanzato: “Lo amo però qua dentro ho fatto un percorso personale che mi ha fatto maturare, crescere e prendere consapevolezza della persona che sono – ha affermato -. Capire quanto sia importante difendere le mie idee. Il nostro rapporto è stato molto spesso basato sul fatto che sono stata molto debole, lui ha avuto molto potere perché gliel’ho concesso. È sempre stato la mia guida, gli ho affidato tutto, accantonando a volte quello che pensavo”. La nuova Rosalinda, che parla con chiarezza, ci piace, ma vorremmo conoscerla meglio. VOTO: 5.