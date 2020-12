GF Vip, serata di emozioni: Arisa sorprende e Pretelli si commuove per Ariadna

editato in: da

Lo spirito natalizio è arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip: la serata infatti ha riservato tantissime emozioni, tra sorprese agli inquilini e sentimenti sopiti.

Dopo un’apertura di puntata alquanto turbolenta, con un confronto tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta, Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa a Cristiano Malgioglio, facendolo rientrare nel loft di Cinecittà per un incontro speciale.

All’interno del Cucurio, il cantautore ha trovato Arisa: i due artisti, grandissimi amici e vicini di casa, non hanno potuto non abbracciarsi (ovviamente tramite la barriera di plexiglass). Cristiano, emozionatissimo ha detto ad Arisa: “Sono felicissimo di vederti, ho un’ammirazione per te enorme, lo sai. Tu per me hai la voce più bella che abbiamo in Italia, io ti amo molto!”.

Ma le sorprese per Malgioglio non sono finite qui: Signorini gli ha fatto scartare un pacco enorme, nel quale era nascosto un panettone. Nella scorsa puntata l’artista aveva confessato da quando la madre era scomparsa – da 26 anni – non aveva più avuto il coraggio di mangiarlo.

“Il Natale per me è sempre un trauma, il Grande Fratello riesce sempre a tirarti fuori emozioni espresse”, ha detto Malgioglio. E così Alfonso ha chiesto al cantante di raggiungere gli altri “vipponi” per mangiare insieme a loro un pezzo di panettone, tra le lacrime e la commozione di tutti.

Grandi emozioni anche per Pierpaolo Pretelli, che chiamato nella Mystery Room, si è ritrovato di fronte le immagini con la sua ex Ariadna Romero: “In questi giorni ho cercato di chiarire qualcosa dentro di me, perché pensavo di aver superato questa fase. Noi ci siamo lasciati per cose banali, eravamo ancora tanto innamorati”.

L’ex velino ha confessato che durante il lockdown le aveva confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, di averle aperto il suo cuore, provando a riconquistarla ancora una volta: “Mio figlio è fortunatissimo perché è nato dall’amore“.

“Tu ami ancora Ariadna?”, ha chiesto a bruciapelo Signorini. Pretelli ha risposto prontamente: “Sto cercando di capirlo, sto cercando di distinguere l’amore per la madre di mio figlio e i sentimenti per lei. Quando l’ho rivista ho rivisto famiglia, amore, ho rivissuto tutte le cose belle passate insieme. Penso che in lei sia scattato qualcosa perché è l’ultima persona che mi sarei aspettato di vedere qui”.