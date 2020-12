GF Vip, Giulia Salemi in crisi con Pretelli (colpa di Francesco Monte)

editato in: da

Dopo l’avvicinamento avvenuto nei giorni scorsi nella Casa del GF Vip con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi sta vivendo un momento di crisi causato anche dal ricordo dell’ex Francesco Monte. Non è infatti la prima volta che l’influencer partecipa al reality condotto da Alfonso Signorini. Qualche tempo fa proprio nel loft di Cinecittà, Giulia aveva trovato l’amore con Francesco Monte, ex star di Uomini e Donne alle prese con la sofferenza per l’addio a Cecilia Rodriguez. La love story dopo la fine del programma era continuata anche lontano dagli studi televisivi, terminando poco dopo.

Dopo l’uscita dalla porta rossa di Elisabetta Gregoraci, Giulia si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli con cui c’è una forte intesa. Il legame che si sta creando però sembra turbare la Salemi. “Sono combattuta perché non voglio farmi condizionare dall’esterno e vivermi i rapporti con la massima tranquillità – ha spiegato -, però non voglio essere io a subire le conseguenze dei loro rapporti, dei loro detti e non detti e dei loro fatti e non fatti. Non mi piace doverlo bloccare quando mi fa un abbraccio o una coccola perché sono condizionata. Mi sembra di rivivere il mio Grande Fratello di due anni fa, solo che quella era la MIA storia. Questa non è la mia storia”.

Giulia Salemi si è confidata con Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Andrea Zenga, ma soprattutto con Stefania Orlando che l’ha spronata a fare ciò che sente nella Casa del GF Vip. L’influencer però ha ribadito di temere soprattutto che la sua presenza venga vista come un ostacolo al legame fra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. “Non ho voglia di essere in mezzo in un meccanismo in cui non c’entro nulla – ha svelato -. Non voglio essere una pedina. Poi Giacomo mi dice che ci sono le telecamere e che allora non dovevo venire qui. Quindi uno qui deve snaturarsi perché ci sono le telecamere. Ho iniziato a rivivere uno stato d’animo che ho già vissuto, l’angoscia e l’inquietudine di non saper cosa fare. Onde evitare che la gente possa pensare male o di essere messa in mezzo tra clippettine e clippettucce, io sono drastica e adesso a Pierpaolo parlo un decimo di quello che facevo prima”.