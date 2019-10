Gabriella Labate, il messaggio da brividi su Instagram per il suo Raf

editato in: da

Gabriella Labate sorprende Raf con una dedica romantica pubblicata su Instagram. L’ex showgirl e il cantante sono legati da oltre vent’anni, un amore forte e solido che ha resistito ai gossip e al tempo, diventando uno dei più belli dello showbiz.

Erano gli anni Novanta quando Gabriella Labate, talentuosa ballerina, venne notata da Pier Francesco Pingitore che le chiese di partecipare al celebre Bagaglino insieme a Pamela Prati e Valeria Marini. Il successo fu immediato e lei divenne una delle showgirl più amate dell’epoca. Poco dopo divenne conduttrice e presentò Scherzi a Parte insieme a Gene Gnocchi e Teo Teocoli. Poi l’incontro con Raf a Saint Vincent, la passione travolgente e il matrimonio celebrato a Cuba nel 1996. Dalla loro unione sono nati due figli: Bianca e Samuele, e da allora la coppia non si è più separata.

“Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi – aveva raccontato a Vanity Fair, descrivendo il primo incontro -. Mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”.

Oggi Gabriella Labate e Raf sono innamorati come il primo giorno. Lei è diventata direttrice artistica e coreografa di una scuola di danza, ha scritto diversi brani per il marito e ha pubblicato un libro intitolato La gonna bruciata. Dopo 23 anni di matrimonio l’amore per Raf è ancora fortissimo come dimostra uno scatto pubblicato su Instagram con tanto di dedica.

Nella foto Raf e Gabriella Labate sono giovani e felici mentre si abbracciano. “Domande frequenti: qual è il vostro segreto? – ha scritto lei -. Non essercelo mai chiesto. Noi, un’ora e per sempre”.

60 anni lui, 55 lei, Raf e Gabriella Labate hanno vissuto la loro love story sempre lontano dai riflettori: “Il nostro segreto è non avere segreti – aveva spiegato lei qualche tempo fa -. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare”.