Caterina Balivo, Valeria Marini si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo inizia la settimana ospitando a Vieni da Me Valeria Marini. Ed è subito un trionfo.

La showgirl, che si sottopone dopo Magalli all’intervista della lavatrice, si presenta in studio con un mini abito nero a sottoveste che lascia poco all’immaginazione, mentre ai piedi sfoggia calzature scintillanti. La Balivo la sfida a colpi di look, indossando un sensuale corpetto nero che spunta dalla giacca d’oro, a vestaglia. Le due non resistono e si scatenano in uno sfrenato quanto divertente balletto.

La Marini si racconta senza inibizioni e difende a spada tratta l’amica Pamela Prati che definisce una vittima per quel che riguarda la vicenda Mark Caltagirone. Secondo Valeriona nazionale l’ex showgirl del Bagaglino è stata plagiata: “Ho sempre creduto a Pamela anche prima di rivederla quest’estate. Pamela è stata plagiata, diceva cose senza un filo logico”.

Prosegue: “Pamela non ha la malizia di fare tutto questo: lei era assolutamente in buona fede. Lei è un’artista e mi dispiace tanto che si parli di lei solo per questa vicenda”, ribadendo che le hanno dato “un copione da seguire”. Ma – stando a Valeria – la Prati è stata punita troppo duramente: “Ha pagato uno scotto assurdo, troppo alto“.

La conversazione si sposta poi sulle questioni di cuore. Archiviato l’amore per Patrick Baldassari di cui è rimasta amica e l’intesa con Ivan Gonzalez, oggi la Marini è felicemente fidanzata con Gianluigi Martino, più giovane di lei di 19 anni. Del fidanzato, che lavoro a produzioni televisive e cinematografiche, dice solo: “È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire”.

Forse non se la sente di aggiungere altro, perché lui l’ha accompagnata lì a Vieni da Me. Ma anche se non vuole aggiungere altro, nonostante indossi il velo da sposa, la sua è un’intervista stellare.