Gabriel Garko, silenzio su Instagram. Ma si scava nel passato

Gabriel Garko si è eclissato dopo l’intervista di Mara Venier a Domenica In nella quale, con grande stile, ha definito Gabriele Rossi un amico speciale, precisando di non essersi sposato.

L’attore è molto geloso della sua vita privata e non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni sui rumors che ultimamente lo stanno tormentando intorno alla sua vita sentimentale. Per questo motivo, dopo la sua ospitata nella celebre trasmissione domenicale di Rai Uno non ha voluto fare ulteriori commenti.

La sua pagina Instagram è ferma al weekend dove dava appuntamento ai molti fan nel salotto di Zia Mara. Poi più niente, neanche nelle Stories.

Anche Gabriele Rossi tace sui social. Non ha nemmeno replicato alle parole di Garko dalla Venier. A parlare invece è stata Eva Grimaldi, ex di Gabriel. Lo ha fatto a Storie Italiane e solo per sottolineare il suo sostegno all’attore condividendo appieno la sua discrezione. L’attore per altro è stato testimone di nozze al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Ma intanto il gossip lavora e si scava tra gli amori passati dell’attore. Spunta così il nome di Serena Autieri, l’attrice napoletana con cui ebbe una love story “focosa”.

Qualche tempo fa Garko dichiarò a Signorini: “Con Serena è stata una bellissima storia, molto focosa e passionale come è lei. E’ stata davvero una bella storia, adesso però lei ha trovato l’uomo della sua vita e si è sposata. Mi ha invitato al matrimonio, ma non ci sono potuto andare perché lavoravo. Mi sento ancora con sua mamma, ha una famiglia meravigliosa”.

Stando a indiscrezioni di Velvet Gossip, i due si sarebbero lasciati per incompatibilità di carattere.