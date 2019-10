Domenica In, Gabriel Garko si confessa: la reazione di Gabriele Rossi

editato in: da

Gabriel Garko ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier, per chiarire i gossip sulle nozze segrete e il rapporto con Gabriele Rossi.

L’attore, ospite di Domenica In, ha commentato i pettegolezzi sul suo conto, parlando per la prima volta anche della sua vita privata e del rapporto con il collega conosciuto sul set de l’Onore e il Rispetto da cui è ormai inseparabile. Nello studio di Mara Venier, Garko ha parlato della fede che porta al dito e della volontà di formare una famiglia.

“La mia vita precedentemente non era divisa tra la sfera professionale e privata – ha raccontato l’attore -. Quando ho preso consapevolezza che Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero, ho deciso di cambiare. Ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono cresciuto, il successo l’ho voluto io, ma mi rimprovero di non aver vissuto a pieno la mia vita privata e ora la pretendo”.

“Per me è stato determinante un giorno davanti allo specchio – ha svelato Gabriel a Domenica In – mi sono visto bene e non ho visto me, ho visto una copertina. A quel punto mi sono spaventato, sono andato a Londra da solo per rilassarmi e poi sono tornato, ho proseguito, ma poi l’incidente che c’è stato a Sanremo mi ha fatto riflettere e ho scelto di cambiare”.

Garko ha parlato anche del rapporto con Gabriele Rossi con cui ha appena trascorso una vacanza in Egitto e che spesso è accanto a lui. “Gabriele è un amico molto speciale – ha detto a Mara Venier -, lo hai detto tu. Punto”.

Se Gabriel è geloso del suo privato, Gabriele Rossi non è da meno. Da settimane l’attore è al centro dei gossip per via del suo legame con Garko, ma non ha mai rilasciato dichiarazioni. Qual è stata la sua reazione dopo l’intervista del collega in cui si è parlato di lui? L’ex protagonista del GF Vip non ha commentato le parole di Garko, ma su Instagram ha fatto sapere di trovarsi a Milano. L’ultimo post, pubblicato proprio di domenica, riporta alcuni hashtag molto significativi: “#focus #on #beautiful #emotions #sunday #gabrielerossi #domenica #marmi #policromia #friends #light #nevergiveup #writing #is #better #verbavolant #volersibene #good #vibes”.