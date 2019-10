Domenica In, Gabriel Garko fa una rivelazione e riceve una dolce sorpresa

editato in: da

Gabriel Garko è tornato nel salotto di Domenica In per parlare dei suoi progetti futuri e soprattutto degli ultimi anni, che l’hanno visto un po’ defilato dal mondo del cinema e della fiction.

Dopo essere entrato in studio con tra le mani un omaggio floreale per la padrona di casa Mara Venier, l’attore romano, classe 1972, ha iniziato a rispondere alle domande della conduttrice. La Venier si è inizialmente concentrata sull’ultimo periodo che, come già ricordato, ha visto Gabriel Garko meno attivo rispetto agli anni passati.

Garko ha svelato di aver passato un momento difficile dopo essersi accorto che il suo personaggio stava prendendo il sopravvento sulla persona. Segnale inequivocabile della necessità di cambiare qualcosa è stato, a suo dire, l’incidente che, nel 2016, ha causato l’esplosione di una parte della villa dove stava soggiornando durante le registrazioni del Festival di Sanremo (una donna ha perso la vita e lui è rimasto ferito).

L’attore, che ha ribadito ancora una volta la ferma volontà di riappropriarsi della sua vita privata, ha anche parlato dei progetti del prossimo futuro, rivelando di essere impegnato nella scrittura di un libro con l’aiuto di un writing coach. Il volume uscirà per La Nave di Teseo, casa editrice fondata da Elisabetta Sgarbi.

Durante l’ospitata non sono mancati riferimenti alla vita sentimentale e al recente gossip sul matrimonio e sulla presunta luna di miele in Egitto con Gabriele Rossi. Dopo qualche scambio di battute con Mara Venier, che l’ha incalzato chiedendogli informazioni sull’anello e richiamando la puntata del dicembre 2018 nel corso della quale è stato notato per la prima volta il gioiello, l’attore ha affermato che si tratta di una fede a cui è molto affezionato e che, qualora dovesse sposarsi, “vicino a questo anello ne comparirà un altro”.

I due si sono soffermati anche sulla storia d’amore più nota del passato dell’attore. Mara Venier ha infatti iniziato a parlare di Eva Grimaldi, con la quale Garko ha vissuto una love story durata quattro anni. Poco dopo è stato stato trasmesso un video messaggio a sorpresa dell’attrice, che si è rivolta all’ex compagno – e testimone di nozze al matrimonio con Imma Battaglia – esprimendogli il suo sincero affetto e chiudendo con la tenerissima frase “La nostra amicizia non finirà mai”, prima di portargli i saluti della consorte.

Tra clip incentrate su una divertente intervista doppia Garko-Nino Frassica e sui siparietti televisivi dell’attore in compagnia di Virginia Raffaele, il discorso è tornato sugli affari di cuore, focalizzandosi nello specifico sulla gelosia. Gabriel Garko ha affermato di essere molto geloso e di considerare questo sentimento qualcosa di sano.

Dopo una clip dedicata alla partecipazione dell’attore a Ballando con le Stelle, la sua presenza nel salotto domenicale di RAI 1 si è chiusa in bellezza all’insegna dell’arte della danza. Garko e Mara Venier hanno infatti improvvisato un tango, per poi lanciarsi in un brevissimo ballo del mattone prima dei saluti.