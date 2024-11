Francesco Totti denunciato, il ruolo della tata: emergono i dettagli

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Siamo di fronte all’ennesimo scontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Versioni, dettagli, silenzi, poi la denuncia e la memoria difensiva in cui la conduttrice spiega che l’ex marito lascerebbe la figlia Isabel da sola, senza supervisione. Sono trascorse più di 24 ore dalla notizia: Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per abbandono di minore. E ora emergono nuovi dettagli riguardo a come è andata quella sera di maggio del 2023.

Francesco Totti denunciato da Ilary Blasi: cos’è successo quella notte

C’è molta confusione riguardo a quello che è successo tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle ultime settimane, quasi si è ipotizzata una tregua tra gli ex: poi, la notizia della denuncia. Si è parlato della presenza di una tata, di una baby sitter e persino di una portinaia con la figlia Isabel, di 8 anni, mentre Totti era a cena in un ristorante vicino casa. Stando a quanto riportato dal Messaggero, Ilary Blasi avrebbe scoperto che la figlia Isabel era da sola a casa durante una videochiamata la sera di maggio 2023.

I legali di Totti hanno poi parlato di una babysitter, mentre invece la Blasi ha sottolineato la presenza della portinaia. Una persona adulta, in ogni caso, avrebbe aperto la porta dell’appartamento a Roma Nord ai poliziotti, giunti sul posto dopo la chiamata di Ilary Blasi. Stando a quanto riportato dal Corriere, ad aprire la porta ai poliziotti è stata una donna, che ha messo fin da subito in chiaro il suo ruolo di tata.

Una signora che abita nel condominio e che anche in altre occasioni avrebbe fatto da babysitter alla figlia Isabel, su richiesta di Totti stesso. A lanciare l’allarme, quella sera, è stata appunto la Blasi, in forte apprensione per la figlia: l’aveva videochiamata per la buonanotte, per poi scoprire l’assenza del padre. “È sola in casa, andate, per favore”, un grido d’allarme, riporta il Corriere, che si è poi rivelato infondato. Il papà, sì, non era a casa, ma c’era comunque una donna adulta insieme a lei, stando ai dettagli condivisi dalla polizia.

La questione aperta mesi dopo

Dopo che i poliziotti sono intervenuti, la donna presente in casa con Isabel ha chiarito la propria situazione: pochi minuti dopo, è ritornato anche Francesco Totti dalla cena. Tutto, almeno in apparenza, si è risolto, salvo poi tornare a galla mesi dopo: la questione è stata riaperta in seguito, quando la Blasi ha presentato la denuncia. Rimangono, comunque, degli interrogativi: il compito dei magistrati è di chiarire le posizioni di tutti, anche perché, qualora fosse confermata questa versione, Totti potrebbe presentare una controdenuncia per calunnia.

Una vicenda difficile, complessa, l’ennesima che coinvolge gli ex Totti-Blasi. La procura ha ovviamente avviato un’inchiesta: quanto accaduto si aggiunge a una separazione non facile, anzi. Tutt’altro. A lungo si è discusso della “Guerra dei Rolex”, ma Totti e la Blasi sono sempre sembrati d’accordo proprio su un aspetto: la tutela dei figli. Il clima della separazione è tesissimo: non è stato ancora raggiunto un accordo riguardo all’assegno di mantenimento, per esempio, che la Blasi vorrebbe alzare a 20mila euro (a fronte dei 12.500 percepiti, che non basterebbero a coprire tutte le spese).