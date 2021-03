Francesco Renga su Instagram con i consigli di Jolanda: Ambra commenta

editato in: da

Ambra Angiolini: vita, carriera e amori dell’attrice

Francesco Renga posta su Instagram una breve clip girata con i consigli della figlia Jolanda e Ambra Angiolini commenta. Il cantante e l’attrice hanno vissuto un’intensa storia d’amore, segnata dalla nascita di due figli: Jolanda e Leonardo.

Il legame, arrivato al capolinea nel 2015 dopo circa dieci anni, non si è mai del tutto spezzato. Ambra infatti ha scelto di rimanere a vivere accanto all’ex compagno per il bene dei figli e i due sono rimasti amici. Non a caso fra i tantissimi fan che hanno commentato l’ultimo video di Renga c’è proprio la Angiolini. “Mia figlia mi ha obbligato a postare questa cosa – ha scritto Francesco, pubblicando un video in cui saltella con indosso una tuta – dice che faccio sempre le stesse foto, e che voi volete vedermi anche così, vestito da scemo mentre saltello come un p***a uscendo di casa per andare a fare una camminata, con la tuta di Leo… Sarà vero?!? Ditemi voi! Jolanda contenta adesso?!”.

A commentare la clip tantissimi fan, ma soprattutto Ambra Angiolini. “Per te Miss Italia continua”, ha scritto l’attrice, aggiungendo una faccina che ride. Poco tempo fa, ospite di Verissimo, Renga aveva parlato dell’ex compagna e della scelta di rimanere uniti per il bene dei figli: “Vivo in funzione loro, li vado a prendere, li porto, e infatti sono sempre in auto! – aveva confidato -. Io e Ambra andiamo d’accordo, stiamo molto bene. Il volersi bene, l’amore e il rispetto non sono mai stati messi in discussione. Abbiamo sempre messo la famiglia e i nostri figli al centro. L’ho sentita anche prima di venire qui! Quando ci arrabbiamo con i nostri figli ce lo raccontiamo sempre”.

Oggi Renga è legata a Diana Poloni, mentre Ambra è innamoratissima di Massimiliano Allegri. Dopo la separazione la Angiolini ha scelto di rimanere a vivere a Brescia e l’ex compagno è diventato il suo vicino di casa. Una decisione importante, fatta per proteggere Jolanda e Leonardo, entrambi legatissimi ai genitori.