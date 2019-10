Francesca Manzini: “Mara Venier arrabbiata con me per un’imitazione. Non vuole chiarire”

editato in: da

Mara Venier furiosa per un’imitazione di Francesca Manzini. A svelarlo è stata proprio la stessa comica che ha rilasciato una lunga intervista a Panorama in cui ha raccontato di contrasti con alcune conduttrici Rai.

“Non voglio fare il nome – ha svelato -, ma una conduttrice che qualche anno fa lavorava a Rai 2 si offese a tal punto da ostacolarmi pesantemente. In passato la Rai mi ha bistrattato ingiustamente, mi ha chiuso le porte e devo molto a Caterina Balivo perché grazie a lei lo scorso anno sono tornata su Rai 1: è stata molto generosa”.

La Manzini, che il pubblico a potuto apprezzare prima a Mai Dire Talk poi ad Amici Celebrities, ha svelato di aver avuto uno scontro anche con Mara Venier che si sarebbe infuriata per uno scherzo telefonico. “Ho avuto anche un diverbio con Mara Venier a causa di uno scherzo telefonico – ha raccontato la comica -. Se la prese per uno scherzo che le feci imitando proprio la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda”.

Francesca ha affermato di aver provato a chiarire con Mara Venier, ma di non esserci riuscita. “Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio – ha rivelato -, mi sono avvicinata e le ho detto: “Possiamo chiarirci?”. La sua risposta è stata gelida: “No”.

Se in tante non hanno apprezzato le sue imitazioni a farlo è stata senza dubbio Maria De Filippi. “Le piace davvero l’imitazione che le faccio, è stata Maria stessa a chiedermela – ha raccontato -. Quando passava nei corridoi, le dicevo: “È arrivata l’ottava sotto””.

Nel frattempo, dopo la fine di Amici Celebrities, dove è stata molto apprezzata, nonostante la vittoria di Pamela Camassa, la Manzini avrà uno show su Italia Uno tutto per sè e forse prenderà parte a Tale e Quale Show.

“Ora ho in cantiere nuovo programma su Italia 1, nel 2020 – ha confessato -. Sono una donna da varietà e potrò far vedere chi sono a 360 gradi. Poi mi sono arrivate diverse proposte e a breve inizierò la collaborazione pubblicitaria con un’azienda importante. […] Ad Amici ho fatto vedere me stessa, ora il pubblico e gli addetti ai lavori sanno chi sono. A Tale e Quale sono pronta a indossare la maschera, ci riproverò anche il prossimo anno dopo il quarto no di fila accompagnata da un “ci vediamo l’anno prossimo”.”