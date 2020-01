Francesca Fioretti, la dedica emozionante per Astori su Instagram: “Ci hai trovate”

editato in: da

Una tenera dedica che fa commuovere: a quasi due anni dalla scomparsa di Davide Astori, Francesca Fioretti posta sul suo profilo Instagram una foto direttamente dal Polo Nord:

SBAMMMMMMMMMM, Ci hai trovate!

Uno scatto molto suggestivo, con lo sfondo dell’aurora boreale, ma con il cuore sempre vicino al suo grande amore.

Davide e Francesca, una coppia sorridente e innamoratissima: tra lei e Astori è stato amore al primo sguardo, una grande intesa e lo svilupparsi di grandi progetti. L’amore per i viaggi, poi, una grande passione in comune. E proprio in suo onore Francesca continua a girare il mondo insieme alla piccola Vittoria, di quasi 4 anni.

Passo dopo passo, la Fioretti è tornata a vivere, come è giusto che sia, senza mai dimenticare il suo compagno e padre del suo grande amore, la figlioletta. Un percorso duro e complesso, che però oggi l’ha portata di nuovo a sorridere, nonostante il lutto che l’ha colpita.

Dopo quel terribile 4 marzo per la donna è iniziata una “seconda vita”. Ha cambiato casa, lasciando quella a Firenze, piena di ricordi belli ma dolorosi. Si è trasferita in una nuova casa a Milano, trovando un lavoro a teatro.

E continua a viaggiare per il mondo, un modo per ricordare e continuare a tenere vivo l’amore per Davide: negli anni che hanno trascorso insieme hanno visitato il Giappone e il Nepal. L’ultimo viaggio, senza il suo compagno, l’ha portata a scoprire la Turchia, la Cappadocia e Petra, sempre insieme alla piccola Vittoria.

Una passione che Francesca chiaramente vuole trasmettere alla sua bambina, per riuscire a stupirsi e amare il mondo come lo amavano insieme la sua mamma e il suo papà.

La Fioretti cerca di continuare a vivere con forza e tenacia, soprattutto per la sua bambina: poco tempo fa su Instagram un’altra dedica molto tenera, per ricordare il suo grande amore, che è sempre lì accanto a loro, nonostante tutto.

Pian piano Francesca ha ripreso in mano la sua vita, ha ritrovato la sua stabilità e serenità, senza mai dimenticare il grande sentimento che l’ha legata a Davide.