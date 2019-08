Francesca Fioretti, la dedica ad Astori su Instagram è tenerissima

editato in: da

Un messaggio dolcissimo, quello che Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, ha pubblicato in sua memoria.

Una semplice foto in bianco e nero. Mamma e figlia, lei e Vittoria, sole sulla spiaggia con gli occhi puntati verso l’orizzonte. Uno sguardo un po’ verso il futuro e po’, anche, verso quel passato che il destino ha sconvolto irrimediabilmente. Poche semplici parole per ricordare, con immensa dolcezza, Davide Astori:

4/agosto/2019 Con te, per te, in te. Sempre.

Una foto che ha la capacità di trasmettere tutta la forza e il coraggio di Francesca Fioretti, che ha dovuto affrontare una grande perdita e, al contempo, trovare il sorriso per la figlia Vittoria. Tra lei e Davide Astori è stato amore al primo sguardo, una grande intesa e lo svilupparsi di grandi progetti. Da una semplice cena e dalla passione per i viaggi è nata una grande storia d’amore.

Anni felici, quelli che i due hanno condiviso, e che hanno portato alla convivenza a Firenze, città che era nel cuore di Astori, e alla nascita della piccola Vittoria. Una vita serena, fino a quel tragico 4 marzo del 2018, data che ha segnato per sempre il destino di Francesca e di Vittoria. Il capitano Astori, quel giorno, è venuto a mancare a causa di un attacco cardiaco, a soli 31 anni.

Non è stato facile, ma Francesca ha raccolto tutto il coraggio che poteva e si è rialzata, soprattutto per la sua piccola Vittoria. I primi tempi, ha dichiarato, la spaventava tutto. Poi, però, ha avvertito la voglia di rialzarsi. Ha cambiato casa, lasciando quella a Firenze, piena di ricordi belli ma dolorosi.

Ha ripreso in mano la sua vita, è tornata a lavorare e, soprattutto a viaggiare, questa volta in compagnia della figlia. A lei, probabilmente, vuole trasmettere quella passione che l’accomunava al padre, facendole capire che è sempre bello guardare il mondo e stupirsi. Un esempio straordinario di mamma e di donna, che per amore ha superato un dolore grandissimo.

Il ricordo di Davide, nelle due, resta vivo, e non potrebbe essere altrimenti. Francesca lo ricorda ogni volta che può, consapevole del fatto che, grazie alla figlia, lui sarà sempre li a tenerla per mano.