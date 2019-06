Francesca Fioretti riparte da Vittoria: il viaggio (e il messaggio) su Instagram

editato in: da

Francesca Fioretti ha sempre affermato di essere riuscita a trovare la forza di affrontare il lutto per la morte improvvisa di Davide Astori grazie a sua figlia Vittoria.

Appena un giorno dopo il tragico lutto che aveva devastato la sua vita, infatti, Francesca decise di rivolgersi a uno psicologo infantile che le spiegasse come guidare la propria bambina attraverso un passaggio così delicato e terribile come l’accettazione della morte di suo padre. Passo dopo passo, ritirandosi completamente a vita privata ed evitando di postare sui social per mesi, Francesca è riuscita nell’arduo compito di ritrovare per sé e per la sua famiglia un nuovo equilibrio.

Da quel tragico avvenimento è passato oltre un anno. Il ricordo di Davide Astori non è mai sbiadito nel cuore della sua compagna, la quale ha gradualmente ripreso a utilizzare i social, anche se con estrema discrezione e mai con troppa frequenza. Dopo aver dedicato alcuni messaggi proprio alla memoria di Davide, Francesca ha dimostrato di aver cominciato da zero una vita completamente diversa assieme a Vittoria.

Proprio per far sì che la bambina crescesse come cittadina del mondo, consapevole di quante cose meravigliose esistano oltre i confini del nostro Paese, Francesca Fioretti ha cominciato a portare sua figlia in viaggio con sé già da un po’: alla fine di aprile le due sono state a Topkapi Sarayi, una località nei pressi di Istanbul. Innamorata del Medio Oriente, Francesca ha deciso a poche settimane di distanza di intraprendere un nuovo viaggio, che stavolta ha portato lei e Vittoria alla scoperta della Giordania.

Le due hanno visitato Jerash, un’antichissima città di fondazione greca che un tempo si chiamava Antiochia sul Fiume D’Oro. La fotografia che Francesca ha scelto per celebrare un momento, che rimarrà indimenticabile sia per lei sia per Vittoria, ritrae la bambina davanti a un’alta scalinata di gradini di pietra, sullo sfondo le antiche colonne dai capitelli corinzi e quel che rimane dei palazzi della città.

Nel messaggio con cui ha scelto di accompagnare la fotografia pubblicata su Instagram Francesca mette tutta l’emozione, la forza e l’impegno di essere una madre sola e completamente devota alla propria bambina: