Francesca Fioretti, la dedica ad Astori a un anno dalla morte

Davide Astori e Francesca Fioretti, un grande amore

È passato poco più di un anno dalla morte di Davide Astori, 14 mesi da quel 4 marzo 2018 in cui il calciatore è morto improvvisamente e tragicamente, di notte, per una crisi cardiaca.

Davide ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei suoi tifosi, dei suoi amici, e di Francesca e Vittoria, le donne della sua vita. E Francesca Fioretti, modella e attrice, che con Davide aveva scoperto un mondo fatto di amore, complicità, viaggi avventurosi per il mondo e la gioia della maternità, da quel momento ha diradato (praticamente interrotto) qualunque sua apparizione pubblica o televisiva.

Pochissimi anche i post sui social: 4 in tutto da quel giorno maledetto. Il primo struggente, con lei che tiene in mano un “soffione” ( tarassaco), fiore da sempre associato ai desideri e una bellissima poesia di Alda Merini (“Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore”).

Poi un paio di post legati al suo lavoro di attrice teatrale, e infine, a un anno dalla morte del compagno, una foto insieme alla figlia Vittoria, ritratte di schiena sullo sfondo il Palazzo Topkapı di Instabul, e una dedica commovente: