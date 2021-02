Francesca Fialdini positiva: condurrà con l’aiuto di Nek

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid, ma condurrà comunque Da noi…a ruota libera, con l’aiuto di Nek. Il cantante per la prima volta vestirà gli inediti panni del conduttore, affiancando la conduttrice che sarà in collegamento da casa. Qualche giorno fa Francesca aveva svelato su Instagram di essere stata contagiata, scoprendo di avere il Coronavirus grazie a un tampone.

“Sono risultata positiva al Covid – aveva spiegato -. Mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress”. Il programma domenicale, in onda dopo Domenica In di Mara Venier, non si fermerà, come annunciato da Francesca e confermato da Alberto Matano a La Vita in Diretta.

Seguendo le orme di Carlo Conti e Serena Bortone, Francesca condurrà da casa. Ad affiancarla, secondo quanto rivelato da Dagospia, ci sarà Nek. Il cantante e la conduttrice sono molto amici e in passato la Fialdini aveva intervistato l’artista, mostrando il loro forte feeling. Una grande prova per Nek, che è tornato in tv di recente dopo un brutto incidente alla mano.

Il cantante si trovava nella sua casa di campagna e stava tagliando della legna con la sega circolare quando ha avuto un brutto incidente. “Una distrazione e mi sono tagliato una mano – ha raccontato a Verissimo -. Tutte le dita sono state danneggiate, in particolar modo anulare e medio. L’anulare è quasi saltato via, il medio per metà”. Undici ore di intervento e la riabilitazione hanno consentito all’artista di tornare, un passo dopo l’altro, alla vita di tutti i giorni, ma con nuove e importanti consapevolezze. A sostenerlo, come sempre, la sua famiglia: la moglie Patrizia e le figlie Beatrice e Martina. “È stato questo incidente che mi ha aiutato a valorizzare ogni singolo giorno, più del Covid – ha concluso nello studio di Silvia Toffanin -. Quando hai a che fare con il dolore, ti accorgi quali sono le tue priorità della vita”.