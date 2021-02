Mara Venier e la dolce dedica al marito. Domenica In boom di ascolti

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Il 2021 per Mara Venier inizia nel migliore dei modi, inanellando un successo di ascolti incredibile con la sua Domenica In e festeggiando il marito Nicola Carraro con una dedica speciale sui social, dove zia Mara ha imparato ormai da tempo a comunicare con i suoi fan, con l’allegria e la positività che la contraddistinguono da sempre.

Buon compleanno amore, questi sono i nostri momenti di felicità

Queste le parole di Mara Venier che accompagnano il video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, dove si vede la conduttrice festeggiare il compleanno del marito insieme al nipotino Claudio, soprannominato “Jaio”: sul tavolo una torta con le candeline di rito e il calore di una famiglia stretta per i festeggiamenti del traguardo dei 79 anni raggiunto da Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore italiano, legato a Mara dal 2006.

Per Mara Venier questo è un periodo felice e contraddistinto dal successo di pubblico che Domenica In continua a far registrare: con la ventunesima puntata dell’attuale edizione, la conduttrice insieme alla sua squadra ha raggiunto numeri stratosferici con una media di 3.435.000 telespettatori, che corrisponde al 18% di share.

Domenica In è una delle trasmissioni del week end più amata dagli italiani che la seguono puntata dopo puntata con enorme interesse. L’appuntamento Rai della domenica è anche uno dei più commentati sui social, segno che quella ottenuta con Domenica In è una formula vincente e consolidata negli anni.

La spontaneità di Mara Venier continua a fare breccia nel cuore degli spettatori, e la sua comunicazione semplice e diretta arriva dove deve arrivare. Con un profilo Instagram da più di 2 milioni di follower, la conduttrice pubblica sui social i suoi successi televisivi ma anche i momenti familiari, che come ha spiegato la stessa Mara sono al primo posto nella sua scala dei valori.

Buon compleanno amore mio! Non essere triste… Io ci sono sempre!

Una frase semplice ma profonda, dedicata sempre al marito Nicola in un altro post su Instagram, dove si vede la coppia intenta a festeggiare il compleanno insieme. Dopo tanto amore e tanto successo, una domanda sorge spontanea: come farà il pubblico e la stessa Rai senza Mara, qualora la conduttrice dovesse scegliere di dire addio a Domenica In?