Mara Venier al restauro, su Instagram svela il segreto dei capelli. E trionfa a Domenica In

Mara Venier supera se stessa e la sua Domenica In fa il record di ascolti, battendo perfino gli ottimi risultati dello scorso anno. Mentre la presentatrice trionfa in tv, su Instagram svela il segreto della sua pettinatura perfetta. Ma procediamo con ordine.

La puntata di Domenica In del 25 ottobre segna un nuovo primato in fatto di share, toccando il 16,5% di share, con 3.038.000 milioni di spettatori incollati al piccolo schermo. Meglio di Zia Mara fa solo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, ma è ovvio che il paragone non regge.

Dunque, ancora una volta la Venier si porta a casa il miglior risultato del pomeriggio domenicale in fatto di pubblico. Zia Mara sa come interessare i suoi fan e nel salotto di Domenica In invita Ezio Greggio che non manca di lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso, mentre la presentatrice si scatena e balla con Gabbani. In fondo, sappiamo quanto Mara ami ballare: il balletto privato per suo marito Nicola Carraro, condiviso su Instagram, è uno spasso.

Ma non solo, la Venier sa emozionare e si commuove nel ricordare l’amico fraterno, Gianni Dei, scomparso lunedì 19 ottobre a causa di una malattia. La presentatrice, che proprio nella puntata precedente di Domenica In era riuscita a inviargli un ultimo saluto, non è riuscita a trattenere le lacrime nel pensare a lui.

Nonostante gli ascolti in crescita e i risultati più che positivi, Zia Mara pare decisa a lasciare la conduzione del programma alla fine di questa stagione. Dopo tre anni di successi, la conduttrice vuole dire addio allo show perché, come disse in un’intervista a Oggi, lo ha promesso a suo marito Nicola Carraro. E ha ribadito la sua intenzione anche a Fabio Fazio, ospite a Che tempo che fa.

Ma intanto per i prossimi mesi la Venier continua a intrattenere con successo il pubblico in tv, dunque ha tutto il tempo di cambiare idea… Mentre su Instagram svela il dietro le quinte di Domenica In o meglio il segreto della sua capigliatura perfetta. Con la sua solita ironia, Mara condivide nelle Stories di Instagram il momento del “restauro della domenica”. Eccola quindi seduta in camerino con occhiali da sole e mascherina mentre si affida alle mani sapienti di Marco Gentile che procede a pettinarle i lunghi capelli biondi, con tanto di bigodini e spazzola tonda. E quando Zia Mara parla di restauro, l’hair stylist subito la corregge: “Ma quale restauro”.