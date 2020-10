Domenica In, Mara Venier balla con Gabbani. E fa un regalo a Marco Bocci

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier colleziona un altro successo con il suo show, trionfando con Domenica In: la conduttrice, come sempre, è riuscita a destreggiarsi tra tanti ospiti, regalando un altro appuntamento che coniuga momenti di intrattenimento e di informazione.

Zia Mara ha accolto nel suo salotto uno dei volti più celebri della televisione italiana, Ezio Greggio, che ha raccontato della sua carriera, tra gli inizi entusiasmanti come cabarettista e la lunga esperienza a Striscia La Notizia, che gli ha regalato anche l’amicizia indissolubile con Ezio Iacchetti.

Nel corso della puntata di Domenica In la Venier ha ospitato anche Marco Bocci, che è arrivato in studio in vesti inedite, quelle di scrittore, per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo In provincia si sogna sbagliato.

Una nuova avventura per l’attore, che ha raccontato da dove è nata l’idea di questo nuovo libro: “È un romanzo di ispirazione molto particolare, è una storia che ho in testa da più di vent’anni, quando spesso facevo il tragitto Roma – Marsciano”.

Bocci ovviamente, oltre a parlare della sua nuova opera, ha anche rivelato dei particolari sulla sua quotidianità con Laura Chiatti:

In molti fanno l’errore di identificarsi con il loro lavoro, ma la mia vita è altro: la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Con Laura ci siamo sempre organizzati alternandoci, adesso siamo caduti nella trappola che lavoriamo nello stesso momento.

Poi una piccola sorpresa per l’attore: Laura Chiatti infatti è apparsa nel programma in un video. Non potevano mancare parole d’amore per il marito e una citazione: “Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero”.

E Marco Bocci, che di libri ne ha scritti due e con la Chiatti ha due figli, Enea e Pablo, confessa che di alberi in gioventù ne ha piantati tanti: “Io vengo dall’Umbria, lì è facile lavorare con la terra”. Ma la conduttrice ha voluto fare un regalo all’attore: un piccolo ulivo da piantare insieme alla moglie Laura.

Spazio poi a momenti di leggerezza ma anche di commozione insieme a Francesco Gabbani: il cantautore ha fatto il suo ingresso in studio cantando Occidentali’s Karma e facendo scatenare Mara e Marco Bocci in un ballo sulle note del suo grande successo.

Gabbani, oltre ad esibirsi al piano con i suoi brani, ha organizzato una sorpresa per la regina della domenica: ha intonato la canzone L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, e la Venier non è riuscita a trattenere la sua commozione, versando qualche lacrima.