Tanti auguri Mara Venier: i messaggi dei vip per i suoi 70 anni

Una carriera ricca di soddisfazioni, l’affetto delle persone e tanti tributi genuini: molti vip e amici hanno voluto fare gli auguri a Mara Venier per i suoi 70 anni.

Tra i messaggi più dolci quello del marito Nicola Carraro che su Instagram ha scritto “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”. I due si sono sposati nel 2006 e la loro relazione è solida e bellissima. Torte, sorrisi e candeline anche nel post della figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, immagine accompagnata da un dolce messaggio.

Non sono mancati gli omaggi televisivi. Nelle battute finali di Pomeriggio Cinque è stata Barbara D’Urso, con cui Mara si contende gli spettatori della domenica, a farle gli auguri mostrando una foto in cui appaiono assieme e affermando: “Oggi prendo il caffeuccio con Mara Venier, perché Mara oggi compie 70 anni, sei una g****a, lo sai”.

Anche Antonella Clerici dagli studi di È sempre mezzogiorno ha fatto una sorpresa a Mara, che doveva partecipare al programma, cucinando la torta Sacher: la preferita della presentatrice veneta. “Compie 70 anni e ne dimostra venti di meno, le vogliamo dedicare la sua torta preferita”, ha spiegato Antonella mentre Mara la seguiva in diretta.

Nelle storie Instagram Mara ha raccontato un po’ le emozioni della giornata e mostrato dediche e regali. Da quello ricevuto dal regista Ferzan Ozpetek a una divertente immagine condivisa dal cantante neomelodico Andrea Sannino, fino a una serie di scatti di Mara e Alessia Marcuzzi insieme. Una foto spontanea quella che condivide nelle storie Rita Dalla Chiesa scrivendo: “I nostri abbracci… quando ci potevamo abbracciare”. E poi le dediche e gli omaggi da parte di Lavinia Biagiotti, che ha condiviso un post: “Buon compleanno Mara! Ti abbraccio con immenso affetto e ti sono vicina con il cuore oggi più che mai”. Eva Cavalli con un’immagine di qualche anno fa dove, oltre a Mara ed Eva, compaiono Roberto Cavalli, Zucchero e Francesca Mozer. E non poteva mancare Francesco Gabbani che le ha cantato una personale versione di Tanti auguri a te.

Molto lungo ed emozionante anche il post su Instagram scritto da Alba Parietti che ricorda gli esordi e il loro rapporto: “E li riconosci gli amici. In questi giorni ancora una volta il destino ci ha unito nel dolore di perdite importanti che ci hanno devastate e ancora una volta , ci siamo ritrovate con lo stesso affetto la stessa complicità la stessa confidenza, delle due ragazze che dormivano insieme quando i loro ragazzi erano in tournée. Quelle due ragazze piene di sogni con tanta malinconia sono ancora qui, l’una per l’altra. Perché quello che conta in una storia di amicizia è esserci nel bene e nel dolore. Buon compleanno Mara” ha scritto tra le altre cose.

Il giornalista e conduttore Marino Bartoletti in un post su Instagram ha dedicato a Mara Venier queste parole: “Auguri Mara, schietta e sincera padrona di casa della televisione. Certamente avevi immaginato più allegro questo tuo compleanno a cifra tonda, ma la morte di Gianni, tuo amico devoto, ha tolto qualcosa al tuo contagioso sorriso. La vita non ti ha mai regalato nulla: l’affetto della gente – nel mondo della TV di plastica – te lo sei conquistato con la tua irrinunciabile e sfacciata spontaneità”.

È stato infatti un compleanno dolce e amaro quello di Mara, ancora scossa dalla perdita di un caro amico l’attore Gianni Dei a cui era molto legata, come lei stessa ha raccontato in un post emozionante per salutarlo. Ma comunque un compleanno colmo dell’amore delle tantissime persone che le vogliono bene.