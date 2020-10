Che Tempo Che Fa, Mara Venier parla del suo futuro in tv

editato in: da

Dopo un lungo pomeriggio in compagnia dei suoi telespettatori nello studio di Domenica In, una radiosa Mara Venier è intervenuta in collegamento video con Fabio Fazio nel suo show, Che Tempo Che Fa. La sua è stata un’intervista brillante e divertente, ricca di aneddoti simpatici. E non è mancato un accenno al futuro televisivo dell’amatissima conduttrice.

Solo poche ore prima, Mara Venier aveva portato a termine un’altra lunga diretta con Domenica In, la sua trasmissione di grande successo che ogni fine settimana accoglie in studio tantissimi ospiti interessanti. Ma non si è tirata indietro quando Fabio Fazio l’ha chiamata per un intervento a Che Tempo Che Fa, seppure solamente in videochiamata. Per la conduttrice, questa è stata l’occasione per parlare del suo compleanno e per raccontare qualche episodio divertente della sua vita – professionale e privata.

“70 anni e non ho alcun rimpianto!” – ha esordito la Venier, rivelando come abbia festeggiato godendosi una semplice cena con i familiari e pochi amici. Fazio ha deciso di regalarle uno splendido video, raccogliendo alcuni dei momenti cult della carriera della sua collega, poi ha scherzato con lei sulle sue disavventure televisive (e non solo). Mara ha infatti avuto diversi piccoli incidenti mentre si trovava in studio, come quando si è rotta il ginocchio a causa di una caduta rovinosa mentre ballava con Luca Giurato.

Solo qualche mese fa, invece, la conduttrice si è rotta un piede ed è ugualmente andata in diretta mostrando una vistosa ingessatura. “Non sai cosa mi è successo due notti fa” – ha raccontato zia Mara, aggiungendo un nuovo infortunio alla lista: questa volta, andando in bagno al buio, ha messo il piede su una bottiglietta di profumo rotta, facendosi diversi taglietti. L’intervista è proseguita tra risate e battutine, e addirittura in un momento la Venier è riuscita a mettere in imbarazzo Fabio Fazio quando ha cercato di mostrare in diretta il piede ferito.

Si è parlato anche del futuro televisivo della conduttrice, che ha rivelato di essere pronta a guidare Lo Zecchino D’Oro assieme a Carlo Conti: “Lo farò, ma non come concorrente” – ci ha tenuto a specificare con un grande sorriso. E alla domanda di Fazio, interessato a sapere qualcosa in più sul suo addio a Domenica In, ha spiegato: “Non so se tornerò, sono un po’ stanca”.