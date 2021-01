Mara Venier, record con Domenica In. E il look in pelle è un incanto

editato in: da

Mara Venier batte ogni record d’ascolti con la sua Domenica In. La trasmissione vola sempre più in alto e per il terzo anno consecutivo la sua presentatrice è la Regina incontrastata del piccolo schermo.

La puntata di Domenica In del 17 gennaio 2021 ha raggiunto in media 3.607.000 telespettatori con oltre il 18% di share, confermandosi la trasmissione più amata del fine settimana. La prima parte del programma totalizza il 18.1% di share con 3.714.000 telespettatori; la seconda parte il 18.5% di share con 3.501.000 telespettatori. E anche i social hanno il loro peso, facendo della trasmissione di Mara Venier la più commentata del weekend.

Naturalmente, parte del merito va agli ospiti di Zia Mara, da Lapo Elkann a Serena Rossi, protagonista della fiction di successo, Mina Settembre, che arrivando in studio ha riconosciuto la grande bravura della padrona di casa: “Tu hai questo dono. Tutte le persone che vengono qui e si siedono su questa sedia aprono il loro cuore, perché tu le ascolti davvero ed è una cosa rara. Non c’è mai giudizio nello sguardo di Mina, così come non c’è nel tuo”.

Per non parlare della splendida Ornella Muti che ha raccontato a Zia Mara dolci momenti di quando aspettava la figlia Naike. All’epoca era impegnata nelle riprese del film Romanzo popolare. L’attrice ha confessato alla Venier che solo Mario Monicelli, regista della pellicola, sapeva della gravidanza: “Il primo giorno ho fatto le analisi e gliel’ho detto: ‘Tu cominci un film e io sono incinta, lo devi sapere’. Lui mi ha detto di non dirlo. Le sarte non capivano come mai io lievitassi”.

Ma c’è di più. L’ingrediente del successo esplosivo di Domenica In si chiama Mara Venier, come ha riconosciuto Serena Rossi. E pensare che dopo aver compiuto 70 anni, la presentatrice ha dichiarato che non condurrà più il prossimo anno lo show. Chissà se di fronte ai risultati raggiunti cambierà idea.

Intanto, oltre a divertire il suo pubblico, sa anche come incantarlo. Il look rock con cui si è presentata in studio, naturalmente firmato Parosh. Blazer nero, t-shirt che gioca con le trasparenze sul décolleté e pantaloni in pelle davvero aggressivi: Zia Mara supera se stessa.

Mentre su Instagram condivide il video del balletto prima della diretta ed è davvero uno spasso. La Venier è intenta a ritoccarsi il rossetto ma non resiste al ritmo della canzone ed eccola improvvisare uno shake davvero scatenato. I fan su Instagram reagiscono così: “Sei fantastica hai vitalità e metti il buonumore”. “Unica👏mi metti sempre di buon umore ♥️”. E a proposito dell’outfit scrivono: “Il total black con quella punta di rock sulle gambe é il top 💜💜”.