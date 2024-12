Francesca Fagnani, quanto è alta e il segreto dei suoi tacchi a spillo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Chioma biondo miele – anche se il temperamento è lontano anni luce da ogni arbitrario stereotipo – occhi di ghiaccio e lingua tagliente: nessuno meglio di Francesca Fagnani potrebbe stare al timone di un programma come Belve, complice una buona dose d’intelligenza ben condita di sfacciataggine ed uno stile raffinato.

La mansione che le ha fatto guadagnare la fama ed il clamore del pubblico è quella di investigare, provocando, chiunque abbia il coraggio di prendere posto dinanzi a lei sul temuto sgabello del celebre talk show. È però giunta decisamente l’ora di ribaltare i ruoli e procedere ad indagare sul suo di conto, a partire da meri aspetti estetici sino ai fatti più privati.

Francesca Fagnani, altezza della giornalista

Francesca Fagnani è alta 176 centimetri. È nata a Roma il 25 novembre 1976, sotto il segno del sagittario. Proprio nella capitale italiana si è laureata in Lettere, ottenendo in seguito il Dottorato in filologia dantesca presso l’università de La Sapienza: è stato proprio durante gli anni universitari che ebbe inizio il suo tirocinio nella Rai, a New York. Testimone del terribile attentato alle Torri Gemelle, ha condotto negli anni successivi numerosi documentari in merito alla mafia palermitana prima di affermarsi come la spudorata giornalista che oggi conosciamo.

La compagna del giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana è invero molto riservata a proposito della propria vita privata e dei suoi segreti di stile, ma siamo comunque riusciti a carpire qualche succulento dettaglio.

Oltre che per la sua attitudine da “vera Belva”, Francesca Fagnani è infatti nota per grande fascino, valorizzato da spiccata classe e gusto nel vestirsi. Intervistata, ha ammesso di avere una vera e propria dipendenza – nell’accezione più positiva del termine, chiaramente – dall’allenamento: pare non possa proprio fare a meno di concedersi lunghe sessioni di tonificazione funzionale, con i pesi, e di qualche seduta di yoga.

A contribuire grandemente alla perfetta forma fisica della conduttrice è probabilmente anche la sua totale incapacità di stare ferma, tesa sempre ad un nuovo obiettivo e ad una nuova conquista: nel tempo libero ama infatti dedicarsi anima e corpo ai suoi cani e ad un’altra sua grande passione, la montagna che, maestosa e fatta di percorsi in salita e mete da raggiungere, le ricorda instancabilmente quanto piccoli siamo.

Il segreto di stile di Francesca Fagnani? I suoi tacchi a spillo

Come anticipato, il signature look di Francesca Fagnani si caratterizza per marcata sofisticatezza. Le mise esibite durante le puntate di Belve hanno come filo conduttore un certo livello di chic, mai eccessive né fuori luogo e perciò degne del personaggio di giornalista in prima serata.

Tra tailleur – talora maschili, talora iperfemminili – tubini e pantaloni a palazzo c’è uno specifico dettaglio a restare sempre uguale a sé stesso: un bel paio di tacchi a spillo.

Che si tratti di pumps o slingback sembra non fare particolare differenza, l’unico e solo requisito imprescindibile è che queste siano vertiginose. Una caratteristica, la suddetta, che non può che slanciare ulteriormente la figura della conduttrice e che potremmo definire il suo reale segreto di stile.