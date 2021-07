Filippo Magnini e Giorgia Palmas, fuga in Sardegna con la piccola Mia

editato in: da

Le regine dell’estate: le vip si sfidano a colpi di bikini. Chi vince?

Sole, mare e famiglia: Filippo Magnini e Giorgia Palmas si stanno godendo qualche giornata di relax in Sardegna. Con loro anche la piccola Mia, la primogenita della coppia che è nata a settembre del 2020, e Sofia la figlia che Giorgia Palmas ha avuto dall’ex giocatore di calcio Davide Bombardini.

Una meritata vacanza che arriva dopo il matrimonio celebrato a maggio. Cerimonia annunciata solamente dopo il sì, ma che non ha sorpreso i fan. La coppia infatti doveva già convolare a nozze, ma l’emergenza sanitaria ha scobinato anche i loro piani. Per questo hanno deciso di giurarsi amore eterno con una piccola cerimonia civile alla presenza di testimoni (Elena Barolo per la sposa) e i familiari della coppia, per poi rimandare a un secondo momento una festa più grande. A sciverlo era stata proprio Giorgia Palmas in occasione dell’annuncio speciale, quando aveva raccontato di più: “Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici – aveva scritto a corredo della foto -, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”.

Un momento speciale che è arrivato a sugellare una storia d’amore bellissima, inziata tre anni fa (a marzo hanno festeggiato l’anniversario) e molto profonda, come profonde sono le parole che la coppia si dedica di frequente sui social. Solo di recente, ad esempio, hanno scritto pensieri bellssimi da cui emerge tutto il sentimento che li lega.

Ora si trovano in Sardegna, terra di Giorgia Palmas, da dove postano scatti sui social in cui si mostrano in spiaggia. Da Giorgia Palmas, bellissima in bikini e al lavoro sulla tintarella, a Filippo Magnini con in braccio la piccola Mia pronto a godersi il mare cristallino della Sardegna. Nelle Storie Instagram dei due anche alcuni momenti di lavoro, la showgirl infatti è stata impegnata con alcuni shooting, mentre il marito la aspetta insieme a Mia e Sofia.

Cartoline dalla Sardegna, quindi, per questa coppia affiatata e bellissima.