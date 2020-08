Ferragni, Barolo e…”Quelle che (un po’) di cellulite...

editato in: da

In questa estate 2020 speciale, post lockdown, con tanta voglia di uscire dalla crisi, vivere, ritrovare gli affetti e, ovviamente, divertirsi, insieme agli aperitivi al tramonto, le cene di pesce, le escursioni in mare e i party in piscina c’è una nuova tendenza che ha preso piede tra le nostre celeb: il desiderio di mostrarsi senza filtri, al naturale, con tanto di imperfezioni in bella mostra.

Hanno cominciato le over 50 e 60, pubblicando foto senza trucco, si è accodata Melita Toniolo, l’ex “diavolita” del piccolo schermo, che ha dato una fantastica lezione agli haters, fregandosene di mostrarsi con un po’ di pancetta e qualche chilo in più. E proseguono su questa linea anche Chiara Ferragni ed Elena Barolo, due bellissime, sempre super perfette e acchittate, che per la prima volta, con sincerità inaspettata, hanno rivelato di essere anche loro assolutamente imperfette (ma felici).

Se la Ferragni, a corredo di una sua foto con il lato b in bella mostra ad una follower che le chiedeva come facesse ad essere così perfetta e non avere nemmeno la cellulite, rispondeva nei commenti: “Fidati, dipende solo dalla luce.. cellulite ce l’abbiamo quasi tutte ❤️” guadagnandosi il plauso dei fan, Elena Barolo ha pubblicato tre scatti in costume e scritto: