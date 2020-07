Isabella Ferrari, meravigliosa come ai tempi di Sapore di Mare

editato in: da

Isabella Ferrari, bella come ai tempi di Sapore di Mare. L’attrice 56enne, madre di tre figli (Teresa, Nina e Giovanni) ha pubblicato sul suo account Instagram una foto al mare che mette in risalto il suo viso bellissimo e fisico perfetto, lo stesso che faceva innamorare Massimo Ciavarro nel celebre film adolescenziale del 1983.

Allora Isabella, classe 1964, aveva appena diciannove anni e da quel momento divenne uno dei sogni erotici degli italiani. Sono passati 37 anni dalla pellicola, e sebbene nel frattempo è diventata un’attrice raffinata e impegnata continua ad essere bellissima e affascinante come agli esordi.

La Ferrari si aggiunge al gruppo delle over “anta” che in questo periodo stanno stupendo sui social con scatti che ne mettono in risalto il fascino immutato, anche alla soglia dei 60 anni. Lei, Alba Parietti, Barbara D’Urso, per tacer di Pamela Prati, sembra abbiano strette tutte quanto un patto con il diavolo.

Sarà merito della dieta mediterranea, o del nostro fantastico clima, sarà sicuramente anche il loro fortunato dna, ma davvero di 60enni vip come le nostre ce ne sono poche in giro per il mondo.