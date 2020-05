Alba Parietti e la prova costume su Instagram: bikini perfetto a 59 anni

editato in: da

È di Alba Parietti una delle prime prove costume di questa estate che si avvicina, e possiamo dire senza ombra di dubbio che la showgirl ha saputo sorprendere tutti i suoi fan. In bikini, sembra davvero divina e sfoggia un fisico incredibile.

Splendida, alle soglie dei 59 anni, Alba Parietti ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in costume, un autoritratto scattato in bagno davanti allo specchio. Il primo dettaglio che salta all’occhio? Un fisico straordinario: a quanto pare, il tempo sembra essersi fermato per la bellissima showgirl. Alba è fiera delle sue forme sinuose, delle sue gambe perfette e tornite, del suo fascino acqua e sapone. Niente make up per questo scatto, la Parietti è stupenda senza bisogno di ricorrere ad alcun artificio.

“E l’anno prossimo saranno fieramente 60… Li amo tutti, non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei e li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un’offesa o un deterrente si sbaglia… Sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti” – scrive la showgirl a didascalia della foto. La Parietti annuncia così la sua prova costume, consapevole di poter attirare anche tante critiche per aver scelto di esibire il suo fisico a discapito dell’età anagrafica.

“Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho ‘un’età certa’, non ‘una certa età’… Bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me” – conclude infatti Alba. E, come lei stessa si aspettava, tra i commenti che inneggiano alla sua bellezza ne compaiono alcuni davvero piccanti e velenosi.

Amata da tantissimi, odiata da qualcuno, Alba Parietti non è d’altronde una donna che lascia indifferenti ed è per questo che attira simpatie e malumori. Da tempo è ospite di numerosi salottini televisivi, dove compare in veste di opinionista e fa sempre molto discutere. A Live – Non è la D’Urso, la Parietti è ormai una presenza fissa ed è ogni volta in grado di spiccare tra gli altri con i suoi interventi profondi, che talvolta ci fanno riflettere.

Insomma, Alba è una vera e propria star, e anche su Instagram riscuote grande successo. Con la sua foto in bikini, ci ha mostrato non solo il suo fisico incantevole, ma anche il coraggio di essere se stessi al di là di ogni difficoltà e di ogni ostacolo, persino quando si tratta del tempo che ci sfugge tra le mani.