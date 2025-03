Nuove rivelazioni su Fedez e Chiara Ferragni. E pure sui figli Leone e Vittoria che da quando i loro genitori si sono separati sono praticamente spariti dai radar. Da baby star del web all’anonimato in un attimo. A fare queste confidenze Franco Lucia, il padre del rapper di Rozzano, che di recente ha pubblicato il suo primo libro di ricette intitolato Tutto in una pentola.

Una passione, quella per la cucina, che accompagna da sempre il 65enne che negli ultimi anni si è divertito a condividere sui social i suoi piatti: su Instagram, il filmato dei peperoni cruschi ha raggiunto 600mila visualizzazioni.

La malattia di Fedez e il nuovo rapporto con Chiara Ferragni

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Franco Lucia ha parlato a lungo della sua passione per la cucina ma ha svelato anche tanti anedotti e retroscena della sua vita privata e di quella del figlio Fedez e l’ex nuora Chiara Ferragni. Ha, ad esempio, ricordato che durante la pandemia si è trasferito con la moglie Tatiana a casa dei Ferragnez dove “ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere, Chiara portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa. E io mi mettevo ai fornelli”.

Lucia è poi passato a parlare del figlio, al quale è molto legato: “Con questa storia del successo la gente non lo immagina ma Fede ha un cuore grande“. Così grande che una volta Fedez ha addirittura proposto al padre di pagargli i contributi per andare prima in pensione ma Franco si è rifiutato. “Non si fa. Per un uomo il lavoro è tutto, è la dignità. Quando l’azienda orafa chiuse i battenti andai a fare il magazziniere. Magari capitava che arrivassi con la Porsche prestata da Fede, ma ho sempre fatto il mio dovere”.

L’uomo ha assicurato che il momento più difficile della sua vita è stato quando il cantante è stato male: “Quando Fede si è ammalato di tumore. Ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato, neppure adesso. Per metabolizzare il dolore serve tempo”.

Franco Lucia ci ha inoltre tenuto a precisare qual è il suo attuale rapporto con Chiara Ferragni: “Cordiali, è la mamma di Leo e Vitto”.

Franco Lucia e Tatiana, i genitori di Fedez

Leone e Vittoria Lucia Ferragni oggi, i retroscena di nonno Franco

Dopo la separazione di Fedez e Chiara Ferragni i piccoli Leone e Vittoria sono praticamente spariti dai social. Due baby star che per anni hanno fatto parte un po’ del quotidiano di tutti noi e che ora stanno crescendo lontano dai riflettori. A spifferare qualche chicca sui due bambini è stato nonno Franco Lucia, che ha confidato di vederli regolarmente, praticamente ogni settimana.

“Vengono a trovarci tutte le settimane – ha spiegato – fanno i pigiama party con figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. E poi cuciniamo: l’altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati Vitto. Va in giro a dire: “Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?”.

Il padre di Fedez ha svelato i gusti culinari dei figli di Chiara Ferragni: “Per colazione a Leo e Vittoria spesso preparo le uova. A lui piacciono strapazzate, lei ha gusti precisi: “Nonno, a me le fai all’occhio di due?”. E poi: “Leo adora la pasta col pesto di verdure, Vitto va matta per il risotto al burro, che però chiama al burrocacao“.