Fedez, il nuovo tatuaggio dopo il tumore: il significato e la dedica speciale

Fonte: ANSA Fedez, il significato del nuovo tatuaggio

Il 2022 per Fedez è stato un anno difficile, che lo ha messo alla prova: infatti ha dovuto affrontare un tumore, un’operazione e la paura che non ha mai nascosto di aver provato. Così come non ha nascosto il suo percorso e come ha scoperto che c’era qualcosa che non andava, in un dialogo sincero e costante con chi lo ha seguito e ha tifato per lui. Ora è arrivato un nuovo tatuaggio con un significato e una dedica davvero speciali.

Fedez, cosa si è tatuato e cosa significa

I tatuaggi sono segni indelebili che si fanno per ornare il proprio corpo, ma anche per ricordaci di momenti importanti della nostra vita, per ricordare sulla pelle qualcosa che è accaduto e che ha un significato profondo.

Fedez ha deciso di fare un nuovo tatuaggio, lui che già ne ha tantissimi, ha aggiunto nuovo inchiostro sulla pelle e ha voluto mostrarlo, e spiegarlo, attraverso un post Insgram che racchiude, non solo il significato di questo grande disegno colorato, ma anche una dedica speciale.

Nelle foto condivise sul suo profilo social si vede il cantante nudo, ricoperto strategicamente dal disegno di un frutto sui glutei. Il lavoro realizzato dal tatuatore è un insieme armonico di colori che gli occupa la schiena. Come ha spiegato rappresenta qualcosa, e qualcuno, e per lui è simbolo di rinascita e di forza.

Il rapper a corredo delle foto ha scritto: “L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria”. Poi ha continuato con un ringraziamento all’artista Luca Natalini, che lo ha realizzato.

L’araba fenice è un simbolo di rinascita, perché torna a vivere dalle proprie ceneri: si tratta di un uccello mitologico e il suo significato indica la forza di ricominciare, di ripartire anche dopo un momento difficile. Leone e Vittoria, invece, sono i figli che il cantante ha avuto dalla moglie Chiara Ferragni. Spesso parla dei suoi bambini, sempre dimostrando l’importanza che hanno nella sua vita. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui aveva anche spiegato come aveva scoperto del tumore, Fedez aveva affermato: “Ora ho sempre paura di morire. Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli”. E ai figli e alla forza che gli hanno trasmesso, permettendo simbolicamente alla fenice di rinascere, è dedicato questo nuovo tatuaggio.

Fedez, i nuovi progetti di lavoro

Fedez non ha dimenticato il periodo difficile, la malattia per la quale si sottopone a visite di controllo, ma ha continuato a lavorare e a impegnarsi. Lo ha fatto con i suoi progetti di beneficenza, come la Fondazione che porta il suo nome, ma anche con la musica. Ora sarà atteso a Sanremo 2023, dove la moglie Chiara sarà co-conduttrice per due serate.

Lui, invece, si esibirà sul palco galleggiante della Costa Smeralda, che stazionerà nel porto della città che ospita la kermesse. Ma per adesso bocche rigorosamente cucite su quale sarà la sua performance.