Sanremo 2023, Fedez torna in Riviera ma senza Chiara Ferragni

Inutile negarlo, oltre alle canzoni, Sanremo 2023 è molto atteso anche per la presenta di Chiara Ferragni. Che la si ami o meno, la curiosità di vedere un personaggio seguito e discusso come lei alle prese con un ruolo inedito è davvero tantissima. Come è tantissima la curiosità di vedere, da fashion guru, quali look sfoggerà per l’occasione.

Ma Chiara in Riviera non sarà sola, o almeno non lo sarà per l’intera settimana della kermesse. È di queste ore, infatti, la notizia che anche il marito Fedez sarà a Sanremo come ospite, anche se la coppia non varcherà lo stesso palco.

Fedez torna Sanremo, ma non all’Ariston

Dopo due anni dal successo ottenuto insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome, Fedez tornerà al Festival di Sanremo proprio nell’edizione in cui la moglie Chiara Ferragni esordisce nelle inedite vesti di co-presentatrice della kermesse.

Il rapper però non varcherà lo stesso palco della moglie (che sarà al fianco di Amadeus nella prima e nell’ultima serata della manifestazione) in quanto sarà ospite della nave da crociera Costa Smeralda che, durante tutto il periodo del Festival, stazionerà al porto della città ligure e dalla quale altri cantanti, oltre allo stesso Fedez, si esibiranno in diretta in collegamento con l’Ariston.

Durante le cinque serate del Festival, sulla Costa Smeralda vi saranno come ospiti anche Salmo (che si esibirà sia nella prima che nell’ultima serata della manifestazione canora), Gué Pequeno e il duo di produttori discografici Takagi & Ketra.

Fedez rassicura la Rai: “non lo farei mai”

Nel commentare sui social la sua presenza a Sanremo (a due anni dall’ultima volta), Fedez non ha voluto assolutamente dire cosa farà sul palco galleggiante della Costa Smeralda fingendo (o forse no?) di non sapere ancora neanche lui in che cosa consisterà la propria performance.

“Non posso spoilerare nulla di cosa farò perché… non ho assolutamente idea di cosa farò” ha affermato il cantante “Non avendo singoli in promozione, so che preparò solo una roba per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta”.

Fedez ha poi ironizzato sul fatto che potrebbe lanciarsi in una nuova provocazione politicamente scorretta, come accaduto nel Concertone del primo maggio del 2021: “Potrebbe diventare una roba simpatica… tipo 1 maggio… no no scherzo” ha poi fatto un passo indietro Fedez che, al di là di tutto, non metterebbe mai in imbarazzo la moglie. “Non lo farei mai”, ha assicurato.

Chiara, d’altronde, sta prendendo davvero molto seriamente il suo lavoro a Sanremo, come giusto che sia. La stessa imprenditrice digitale si è detta molto emozionata (e agitata) all’idea di varcare uno dei palchi più temuti da tutte le star italiane, della musica e non.

Chiara, che ha devoluto in beneficenza il suo compenso, sarà di fatto la prima influencer ad avere l’importante ruolo di comprimaria nella conduzione della kermesse e ha promesso ai suoi numerosi follower su TikTok che rimarrà se stessa: “Non sono una showgirl” ha sottolineato “Non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Lo farò proprio nei panni di me stessa, su quello non si può barare. Speriamo bene”.