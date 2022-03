Fedez, la dedica per il compleanno del piccolo Leone: una luce nel momento più buio

Festa del Papà 2022: gli auguri dei vip tra amore, ricordi e nostalgia

I figli sono pezzi di cuore, per parafrasare la celebre citazione. E Fedez lo sa bene. Il rapper non sta affrontando un periodo facile segnato, come lui stesso ha dichiarato a mezzo social, dalla scoperta di una malattia che richiede cure e che ha alimentato la preoccupazione dei fan. Eppure, anche nel buio più nero, può arrivare un piccolo ma intenso raggio di luce. E oggi, in occasione della Festa del Papà, Fedez celebra il suo piccolo Leone che compie 4 anni e ha riempito la sua vita di bellezza e amore.

Fedez, la dedica al piccolo Leone su Instagram

Il 19 marzo di quattro anni fa è venuto al mondo il piccolo Leone Lucia Ferragni, primogenito di Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni. “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie”, ha scritto il rapper su Instagram nella dolcissima dedica per il figlio. Un compleanno particolare, certamente, dopo le ultime notizie in merito alla salute di Fedez che hanno lasciato un retrogusto amaro nel cuore di questa famiglia, così come in quello dei fan.

Un compleanno che si impreziosisce di ulteriore significato, un raggio di luce nel momento più buio e difficile. E papà Fedez ha speso parole semplici ma bellissime per ringraziare il suo piccolo Leoncino: “Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai ❤️”.

La celebrità non ha mai scalfito il profondo senso della famiglia di Fedez, valore che condivide da sempre con la moglie Chiara Ferragni e che non perdono occasione di mostrare ai tanti fan che li seguono sempre con affetto e dedizione. La famiglia è il sostegno più grande, specialmente quando la vita ti mette alla prova e ti senti smarrito. E ti accorgi come un figlio possa cambiarti la vita ogni giorno di più, da quando lo tieni fra le braccia per la prima volta fino a quando, anche solo con un sorriso o con un “ti voglio bene, papà” riesce a farti dimenticare ogni bruttura.

Chiara Ferragni, le parole per Leone e per papà Fedez

Non potevano mancare gli auguri social di Chiara Ferragni per il suo piccolo Leone, anche questi ricchi di amore e di dolcezza. Come Fedez l’influencer ha condiviso alcune foto ricordo, corredandole da parole bellissime: “Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni 💖 Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu 💖 Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori”.

Ma il pensiero della splendida Chiara non poteva che andare anche alla sua dolce metà, l’uomo con cui condivide tutto ormai dal lontano 2016: “Un grazie particolare al mio amore @fedez – ha scritto su Instagram – per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli 💖”.