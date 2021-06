Federica Pellegrini pronta alle nozze con Matteo Giunta

editato in: da

Federica Pellegrini sarebbe pronta alle nozze con Matteo Giunta. Secondo quanto svelato dal settimanale Oggi, la nuotatrice starebbe programmando il matrimonio con il fidanzato e la cerimonia potrebbe svolgersi molto presto. Fonti vicino alla sportiva rivelano che Federica e Matteo sveleranno la data delle nozze a settembre dopo un periodo particolarmente impegnativo per la Pellegrini, divisa fra le Olimpiadi di Tokyo e l’International Swimming League di Napoli.

32 anni lei, 36 lui, Federica e Matteo sono legati da tempo. Un amore nato lontano dai riflettori e cresciuto in gran segreto fra un allenamento in vasca e l’altro. Giunta è il cugino di Filippo Magnini, ex compagno della Pellegrini, e allenatore della nuotatrice. Il feeling fra i due sarebbe cresciuto dopo l’addio della sportiva azzurra a Re Magno.

La Pellegrini non ha mai parlato apertamente del legame, ma ha sempre lasciato numerosi indizi sulla relazione. Solo qualche tempo fa la nuotatrice aveva confessato di sognare di formare una famiglia dopo anni di successi e sfide in vasca. “La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma”, ha svelato di recente e il sogno potrebbe presto diventare realtà.

Federica Pellegrini ha vissuto una relazione di tre anni con il nuotatore Luca Marin. Una storia d’amore importante, terminata nel 2011 quando la sportiva si innamorò di Filippo Magnini. La love story fra i due è stata fondamentale per Federica, con una convivenza e progetti importanti. Poi l’addio, nel 2017, e la scelta di prendere strade separate.

Dopo la rottura Magnini ha ritrovato l’amore con Giorgia Palmas da cui ha avuto la figlia Mia. Nel 2021 l’ex velina di Striscia e l’ex sportivo si sono sposati, coronando il loro sogno d’amore. La Pellegrini, eludendo gossip e indiscrezioni, ha invece iniziato a frequentare Matteo Giunta. I due, dopo diversi avvistamenti, sono usciti allo scoperto, partecipando insieme a numerosi eventi. La Pellegrini ha confessato più volte di essere molto felice e di aver trovato la felicità che sognava da tempo. Matteo, da parte sua, non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni riguardo il suo legame con la nuotatrice, ma gli sguardi complici sul red carpet sembrano valere più di mille parole.