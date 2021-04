Panicucci, il ricordo della perdita del padre: “Non ci sono addii per noi”

editato in: da

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

Un post toccante, dedicato al padre scomparso qualche anno fa: Federica Panicucci ha voluto ricordare Edoardo, scomparso nella notte tra il il 12 e il 13 settembre 2016, all’età 77 anni. La nota conduttrice tv ha pubblicato su Instagram una foto proprio nel giorno del compleanno del papà, che oggi avrebbe compiuto 81 anni.

Nello scatto i due appaiono sorridenti, abbracciati ai figli della Panicucci Sofia e Mattia, frutto dell’amore con l’ex Mario Fargetta. “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel nostro cuore. Buon compleanno papy e nonno meraviglioso” ha scritto la presentatrice di Mattino Cinque a corredo della foto.

Parole toccanti da cui si evince il legame speciale che Federica aveva col padre. Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte dei fan, da chi ha vissuto la stessa perdita o semplicemente da chi ha voluto mostrare il proprio sostegno alla conduttrice: “La perdita di un genitore è una ferita mai rimarginata… Lo dico per esperienza Fede… Viviamo di ricordi”, ha commentato un’utente.

Non è la prima volta che la conduttrice ricorda papà Edoardo sui social: già qualche anno fa aveva lasciato un messaggio dolcissimo al genitore, accompagnato da una foto che immortalava un loro momento felice: “Papy, lascia per un momento il cielo e vieni ad abbracciarmi”, aveva scritto in quell’occasione.

Che il suo rapporto col padre fosse intenso e speciale, lo aveva raccontato la stessa Panicucci negli studi di Verissimo, confessando a Silvia Toffanin la perdita più dolorosa della sua vita, una ferita che ancora oggi fa fatica a rimarginarsi: “Non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché era un uomo straordinario e mi manca moltissimo”, aveva affermato tra le lacrime. “A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola“.

Proprio mentre il padre la lasciava però, entrava nella sua vita Marco Bacini, l’imprenditore che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo il divorzio da Mario Fargetta: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta“, aveva rivelato la conduttrice a Chi.