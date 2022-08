Federica Panicucci, con il mini dress cut out è divina. E sceglie il nero

Fonte: ANSA Federica Panicucci, il look divino

Gambe chilometriche e un vestito che è l’essenza stessa della sensualità: Federica Panicucci ha pubblicato alcuni scatti di una serata a Forte dei Marmi durante la quale ha sfoggiato un mini dress cut out. Nero, cortissimo e con un taglio che mette in vista la scollatura: la conduttrice era semplicemente divina, oltre che elegantissima.

Federica Panicucci, con il mini dress nero è spettacolare

Un abito cortissimo, capace di essere al tempo stesso elegante e sensuale: Federica Panicucci ha pubblicato alcuni scatti dell’ultimo outfit scelto per una cena con il compagno Marco Bacini.

La conduttrice ha sfoggiato un mini dress nero, con un taglio strategico e sensuale sulla scollatura. Impreziosita da un dettaglio in oro che si avvolge su una spalla e scende fra i seni. Un vestito cut out e monospalla che cattura l’attenzione.

L’abito mette anche in mostra le gambe di Federica Panicucci che, ai piedi, ha indossato delle scarpe gioiello. L’effetto wow è assicurato, perché la conduttrice con questo look è semplicemente divina e non dimostra i suoi 54 anni. Ma anzi sembra sempre una ragazzina, come testimoniano anche gli altri scatti pubblicati in queste settimane che ha dedicato al riposo e al relax prima della prossima stagione televisiva. Immagini che la ritraggono in diverse location. Dalle Maldive, dove ha vissuto un contrattempo che aveva raccontato tramite le sue storie Instagram, fino a Forte dei Marmi dove si trova attualmente.

Sempre elegantissima, sofisticata e perfetta: anche nelle mise scelte per la spiaggia Federica Panicucci ha sfoggiato dei look da cui prendere spunto. Mentre per le serate ha indossato abiti per ogni occasione: da vaporosi e sontuosi vestiti da sera, fino a scelte più audaci e rock.

Il risultato è che la conduttrice sta bene con tutto e la sua bellezza viene messa in evidenza qualsiasi cosa indossi.

Federica Panicucci, i prossimi impegni di lavoro

E queste per Federica Panicucci sono le ultime settimane di vacanza prima di una nuova stagione televisiva ricca di impegni professionali.

Tornerà con Mattino 5, il format prodotto da Videonews che va in onda su Canale 5 nella fascia mattutina. Un programma che ormai Federica conduce dalla terza edizione, ovvero dal 2009, e di cui è una padrona di casa impeccabile e molto apprezzata dal pubblico.

Ma la nuova stagione televisiva riserverà anche una nuova collocazione per la presentatrice, infatti approderà in prima serata alla guida del programma Back to School. Una notizia che era stata data durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022 – 2023 e poi commentata con grande entusiasmo dalla diretta interessata che aveva detto: “Oggi è una giornata particolarmente bella – raccontava la Panicucci nelle sue storie Instagram – perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati. E oggi è una giornata ancora più speciale, quindi vi mando un bacio, un saluto e a presto!”

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo: elegante e sempre molto garbata, nel corso della sua lunga carriera ha saputo conquistare il cuore del pubblico. In tv, ma anche sui social.