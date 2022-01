Fabrizio Corona coinvolto in un incidente: come sta

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Attimi di paura per Fabrizio Corona, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel modenese. A darne notizia è stato Il Resto del Carlino, che ha condiviso alcuni dettagli fino a questa mattina non noti al pubblico. Il fotografo non era alla guida dell’auto, ma lo scontro stando alle cronache è stato piuttosto violento.

L’incidente di Fabrizio Corona

Come riporta Il Resto del Carlino, il fotografo Fabrizio Corona non si trovava al volante al momento dell’incidente. Stava transitando nel modenese sulla A1 insieme ad altre persone, dirigendosi verso Milano, ma a un certo punto l’automobile è rimasta coinvolta in uno scontro.

L’impatto è stato violento e sul posto sono accorsi subito gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord, ma per fortuna l’incidente non è stato frontale. Gli agenti hanno confermato che sia i conducenti che i passeggeri di entrambi i veicoli non hanno riportato ferite, dunque non è stato necessario il trasporto in ambulanza.

Come sta Fabrizio Corona

Ha fatto subito scalpore la notizia dell’incidente, ma del resto con un personaggio come Fabrizio Corona non ci si può aspettare altro. L’ex re dei paparazzi non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’accaduto e le stories su Instagram sono ancora ferme allo “scoop” di Giacomo Urtis al GF Vip sulla loro presunta relazione passata.

Stando a quanto riportato dal quotidiano modenese, però, Corona è fuori pericolo ed è uscito dall’abitacolo completamente illeso, insieme agli altri passeggeri. Tanta paura ma per fortuna tutto si è risolto al meglio per tutte le persone coinvolte, che non hanno riportato ferite né danni di altro tipo.

Dopo aver messo in sicurezza i mezzi e aver effettuato tutti i rilievi del caso, gli agenti hanno liberato l’area e consentito al traffico di riprendere come d’abitudine. Dopodiché Fabrizio Corona si è rimesso in viaggio alla volta di Milano.

L’ex fotografo sempre al centro del gossip

Siamo abituati a sentir parlare di Fabrizio Corona per via delle sue “perle” di gossip, ma stavolta la notizia che è giunta alle nostre orecchie è tutt’altro che frivola. Tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire. Il fotografo è potuto tornare tra le braccia della sua nuova fidanzata, Sara Barbieri, di cui non conosciamo molto ma sappiamo per certo che sia una donna bellissima (tutti hanno notato la sua somiglianza con Liv Tyler).

Per il resto, Corona non perde occasione per lanciare i suoi commenti “al vetriolo” nei confronti di chi proprio non gli va giù. Per lui i social sono il mezzo prediletto: da ogni singola story di Instagram possiamo aspettarci davvero di tutto. Qualche esempio? Come dimenticare il commento decisamente poco lusinghiero nei confronti di Giorgia Soleri, rea di aver esposto le ascelle non depilate (cosa riprovevole, secondo Corona). E ricordiamo bene anche le dichiarazioni non proprio tenere nei confronti di Ilary Blasi, che per questo episodio tra l’altro ha ricevuto il suo sesto Tapiro D’Oro a Striscia la Notizia.

Nel bene o nel male, purché che se ne parli. Fabrizio Corona da sempre incarna alla perfezione il celebre detto.