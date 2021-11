Damiano David, Fabrizio Corona si scaglia contro Giorgia Soleri

Maneskin, il look di Damiano agli MTV Ema: “Oh, Mamma mia!”

Fabrizio Corona non è certo una persona pacata, che esprime i propri giudizi con compostezza e tatto. E anche questa volta non si è smentito. L’ex re dei paparazzi ha voluto lanciare l’ennesima provocazione attaccando pesantemente Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, forse sperando in una risposta del leader dei Maneskin che certamente avrebbe attirato l’attenzione.

Corona, infatti, continua a commentare post e copertine di altri personaggi celebri non misurando le parole e, anzi, spesso essendo volutamente sgradevole per nascondersi dietro una presunta sincerità e schiettezza che a molti ha anche stufato.

Fabrizio Corona contro Giorgia Soleri: cosa è successo

Prima di tutto bisogna dire che Giorgia Soleri si è sempre esposta per le tematiche in cui crede, lottando per la causa delle donne e la loro libertà di essere se stesse. In questo contesto dunque si inserisce una delle tante foto che la modella e attivista ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui sponsorizzando un completo sportivo ha mostrato le ascelle non depilate.

È stato questo a scatenare il commento ben poco lusinghiero di Fabrizio Corona, che ha ricondiviso la foto nelle sue storie con la scritta: “Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”. Una frase buttata lì tra un video e l’altro di se stesso nelle consuete pose da macho e dopo un’altra storia in cui sbeffeggiava Fedez per un servizio fotografico su Vanity Fair.

Fabrizio Corona, le continue provocazioni non bastano

Sono anni ormai che Corona cerca di farsi notare tra un’uscita di prigione e l’altra, per far parlare di sé e promuovere i brand di abbigliamento che periodicamente prova a lanciare. Insospettisce, infatti, che si sia scagliato proprio contro Giorgia Soleri, un personaggio ben preciso e molto in vista ultimamente visto il suo rapporto con Damiano dei Maneskin, e non contro un’altra delle tante influencer che si batte per la stessa causa o utilizzando la foto di personaggi anche più noti come Lourdes Maria, la figlia di Madonna.

Giorgia Soleri, gli hater e i commenti negativi

Per Giorgia Soleri questa è solo l’ultima di una lunga serie di commenti negativi sul suo conto. Più di una volta è capitato che finisse nel mirino di hater e persone interessate solo a insultare e minacciare, per aver solo cercato di sensibilizzare su temi delicati e di dire la sua su certi argomenti.

Qualche mese fa aveva deciso di pubblicare alcuni dei commenti ricevuti, che mostravano solo odio e rancore ingiustificati, soprattutto dopo che in prima persona si era esposta parlando della vulvodinia, una patologia che colpisce molte donne, tra cui lei, che aveva voluto contribuire a combattere la disinformazione che gira intorno a questo tema.

“Esporsi e raccontarsi in maniera così intima non è semplice, ma ho voluto provare ad aiutare altre persone”, aveva spiegato.