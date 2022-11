Fabio Volo rompe il silenzio sul presunto tradimento e parla della separazione

Fonte: IPA Fabio Volo rompe il silenzio sul presunto tradimento e la separazione da Johanna

Sono trascorsi due anni da quando Fabio Volo si è separato dalla moglie Johanna Maggy, ma finora aveva mantenuto il massimo riserbo sulla questione. Ai tempi si era parlato di un presunto tradimento da parte di lui, mai confermato né smentito ma che sarebbe stato la causa di una frattura nel loro rapporto. Oggi, dopo il ritrovato equilibrio con la sua nuova vita da papà single e dedito al proprio lavoro, lo scrittore e attore ha deciso di rompere il silenzio, raccontando tutta la verità.

Fabio Volo, la verità sul presunto tradimento

Quello tra Fabio Volo e Johanna Maggy era un amore solido, di quelli che mai nessuno avrebbe pensato potesse finire. La coppia si era sposata nel 2011 costruendo una splendida famiglia, allargatasi con l’arrivo dei figli Sebastian e Gabriel, poi però qualcosa si è spezzato. Le voci sulla loro crisi si erano rincorse per mesi, prima di un riavvicinamento che aveva lasciato ben sperare. Speranza che è durata ben poco.

Lo scrittore e attore ha deciso soltanto adesso, a distanza di due anni dalla separazione, di dire tutta la verità in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, soprattutto in merito al gossip più difficile da sostenere: quello del suo presunto tradimento nei confronti di Johanna, la madre dei suoi figli nonché donna che ha amato più di ogni altra. “Non ho mai tradito Johanna – ha affermato senza mezzi termini -. Le sono sempre stato fedele. Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento ‘forse è meglio se ci lasciamo’, dei due ero quello più spaventato”.

Perché Fabio Volo si è separato dalla moglie Johanna Maggy

L’intervista è stata anche l’occasione per mettere finalmente in chiaro i reali motivi della separazione da Johanna con la quale, stando alle parole dello scrittore, continua a esserci un ottimo rapporto. Fabio Volo ha raccontato di un amore che si è trasformato, ma che non si è mai spento del tutto. Le cose, semplicemente, cambiano e bisogna lasciare che il flusso degli eventi faccia il proprio corso, per il bene delle persone che formano la coppia ma anche (se non soprattutto) dei figli di cui sono responsabili.

“Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi ‘continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto’ – ha spiegato Volo -. Sarei rimasto con Johanna tutta la vita se fosse andata bene, non sono ‘contro la coppia’, non faccio piani, ma se lì dentro non c’è qualcosa che mi tiene vivo, non posso andare avanti”.

La nuova vita di Fabio Volo da papà single

Ogni cambiamento coincide con un momento di crisi, ma anche di rinascita. È l’occasione per riprendere in mano le redini della propria felicità concentrandosi sui propri interessi, anche sul lavoro ma soprattutto sul proprio benessere. Fabio Volo ha trascorso questi due anni da papà single – vede i figli a settimane alterne -, dedito alla scrittura e al cinema (sta per uscire il suo nuovo film Una gran voglia di vivere) ma anche alla meditazione, alla preghiera, allo studio e a tutto ciò che rappresenti cibo per la mente.