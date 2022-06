Eva Henger torna a camminare. Un mese fa, il terribile incidente col marito

Fonte: IPA Eva Henger

Eva Henger è tornata a camminare: lo ha fatto a distanza di un mese e mezzo dal terribile incidente d’auto col marito in Ungheria lo scorso 29 aprile. L’attrice, che è ancora ricoverata nella clinica Villa Parioli di Roma, dovrà sottoporsi ancora a numerosi interventi prima di riprendere totalmente la mobilità, ma nel frattempo cominciano a intravedersi i primi miglioramenti di salute.

Eva Henger, le ultime notizie sulle condizioni di salute: i primi passi

Eva Henger comincia a stare meglio: le condizioni di salute dell’attrice stanno pian piano migliorando tanto da tornare in piedi e iniziare di nuovo a camminare. I progressi dell’attrice sono stati documentati durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, quando la grande amica Barbara D’Urso ha mostrato i suoi progressi.

Ancora ricoverata nella clinica Villa Parioli di Roma e in collegamento con lo studio dello show pomeridiano, Eva Henger è riuscita a mettersi in piedi e a fare qualche passo, aiutata dal professor Lorenzetti, il medico che la sta seguendo nel suo lungo percorso riabilitativo.

“Fino a ottobre siamo a posto con le operazioni”, ha spiegato l’attrice ai microfoni di Pomeriggio Cinque. La Henger infatti si è dovuta sottoporre a diversi interventi durante la lunga convalescenza, e probabilmente dovrà affrontarne altri prima di rimettersi completamente. Lorenzetti però è ottimista, come ha spiegato a Barbara D’Urso: “È un’altra persona da quando è tornata e questo ci riempie di gioia. È stato un percorso duro, il grosso lo abbiamo fatto e questo è un punto molto importante per la sua ripresa. Chiaramente, come abbiamo detto, avrà bisogno di tempo, di fisioterapia, però diciamo che siamo sicuramente sulla via giusta“.

Eva Henger, come sta dopo il terribile incidente

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un terribile incidente d’auto in Ungheria lo scorso 29 aprile. Purtroppo nello scontro due persone hanno perso la vita, la coppia invece è stata immediatamente soccorsa ma le condizioni dell’attrice si sono rivelate fin da subito molto gravi.

Dopo le prime notizie confuse e frammentarie è stato proprio il marito della Henger a svelare i dettagli della vicenda, spiegando su Instagram la dinamica dell’incidente: “Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile”.

La Henger ha riportato fin da subito fratture multiple dal tallone al braccio, dalla clavicola allo sterno e al bacino: l’attrice è rimasta ricoverata per qualche tempo a Gyor, dove è stata operata due volte, ma ben presto è stata trasferita a Roma, dove sta ricevendo le cure necessarie per mettere fine a questo calvario. “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni – aveva spiegato il marito intervistato da Novella 2000 – ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei al Villa Parioli”.

Nel frattempo le sue condizioni di salute stanno decisamente migliorando, come ha dimostrato la stessa Eva durante una delle ultime dirette dell’Isola dei Famosi, quando ha fatto una sorpresa alla figlia Mercédesz. L’attrice è apparsa serena dal letto d’ospedale e ha voluto rassicurare la naufraga, accusata di non essere stata vicina alla madre durante il periodo di convalescenza. “Sono contenta che tu abbia deciso di continuare in questa esperienza – ha detto – perché nessuno deve privarsi delle proprie esperienze. So che tra noi ci sono state incomprensioni in passato, ma spero che una volta che tornerai a casa ci abbracceremo forte“.