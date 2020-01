Eros Ramazzotti risponde su Instagram ai gossip su Marica Pellegrinelli

editato in: da

Eros Ramazzotti ha trascorso le sue vacanze natalizie alle Maldive, in compagnia di Aurora e del fidanzato Goffredo Cerza. Giorni di spensieratezza insieme ad uno dei suoi amori più grandi, sua figlia, al sole e al caldo delle isole coralline. Ma non c’è tregua per il cantante romano: Eros Ramazzotti è sempre al centro dei gossip, che non lo mollano neanche in vacanza.

Su Instagram è scoppiata la polemica: molti fan hanno notato che il cantautore è apparso appesantito e fuori forma, fino a pensare che fosse malato. La risposta di Eros non si è fatta attendere: ha pubblicato una sua foto, palesemente ritoccata, scherzando sui commenti ricevuti dai followers:

Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali!

Nello scatto in riva al mare, Ramazzotti sfoggia degli addominali scolpiti, ironicamente modificati con Photoshop: moltissimi fan hanno risposto a tono, scrivendo “Sei un gran figo!”, “Dovevi ritoccare anche l’ombra dietro”, e non sono mancate le risate di altri vip come Marco Masini, Laura Barriales, Alessia Marcuzzi, Syria e Caterina Balivo.

Il cantante ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia della primogenita dopo mesi molto impegnativi. Prima l’annuncio della fine del matrimonio con la top model Marica Pellegrinelli, a cui è stato legato per dieci anni, poi un tour che l’ha portato sui palchi di tutto il mondo.

Nonostante il divorzio, Eros e Marica sono stati paparazzati insieme diverse volte: i due hanno cercato di separarsi nel modo più sereno possibile, una scelta d’amore per i figli, per mantenere l’armonia e la tranquillità.

Di fronte ai pettegolezzi sull’ex moglie soprattutto durante il periodo del divorzio, Ramazzotti ha reagito, proteggendola e difendendola in un video pubblicato su Instagram.

Marica Pellegrinelli oggi è felice accanto a Charley Vezza. Qualche tempo fa per Ramazzotti si era parlato di un nuovo amore, prima con Carolina Stramare, Miss Italia 2019, poi con una ragazza misteriosa, ma il cantante aveva smentito con decisione il gossip sul suo conto.