Eros, Marica Pellegrinelli convive con Charley Vezza: le prove su Instagram

editato in: da

Marica Pellegrinelli convive con Charley Vezza? Secondo alcune indiscrezioni l’amore fra la top model e l’imprenditore procederebbe a gonfie vele, così tanto che la coppia avrebbe deciso di vivere insieme. Marica, come è noto, è reduce dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti che le ha regalato due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

La modella ha ritrovato il sorriso dopo la rottura grazie a Charley Vezza. La storia con il designer è stata tenuta segreta per diverso tempo, ma oggi Marica sta vivendo la relazione alla luce del sole. La coppia si è mostrata nelle Stories di Instagram ed è stata più volte paparazzata fra viaggi e cene fra amici.

Qualche tempo fa il settimanale Chi aveva parlato di una possibile convivenza fra Marica e Charley, pronti a rendere ancora più ufficiale la loro relazione e molto innamorati. I due, come era accaduto anche in passato, non avevano commentato, ma da Instagram sarebbe arrivata la conferma.

Si tratta di uno scatto che ritrae l’albero di Natale fatto da Vezza e pubblicato sul suo profilo. Nell’immagine Charley prende in giro l’ormai celebre banana di Cattelan. “The Christmas banana”, ha scritto il designer. In tanti hanno messo Mi Piace alla foto fra cui Marica Pellegrinelli, ma a colpire i fan della coppia è stato un altro dettaglio.

Secondo molti infatti la stanza che appare nell’immagine appartiene a Marica Pellegrinelli. Un indizio postato dal designer che confermerebbe l’inizio di una convivenza fra i due innamorati. Nel frattempo Eros Ramazzotti ha confermato di essere single. Nonostante i numerosi gossip che lo volevano impegnato con Miss Italia, Carolina Stramare, il cantante non ha ancora trovato un nuovo amore.

“Sono orgogliosamente single – ha confessato -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.