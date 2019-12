Eros dimentica Marica e sorride in vacanza con Aurora Ramazzotti

editato in: da

Eros si rilassa in vacanza con Aurora Ramazzotti e ironizza sulla sua condizione di single dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. Il cantante romano si è concesso qualche giorno di relax in compagnia della primogenita dopo mesi piuttosto impegnativi. Prima l’annuncio della fine del matrimonio con la top model a cui è stato legato per dieci anni, poi un tour che l’ha portato sui palchi di tutto il mondo.

Ora per Eros è arrivato il momento di riposarsi e accanto a lui c’è Aurora. La giovane Ramazzotti non ha mai lasciato solo il suo papà e l’ha sostenuto soprattutto in questo periodo particolare della sua vita. Su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso alcuni video che raccontano la vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza ed Eros. Per l’occasione il gruppo ha scelto una meta esotica, lontano da tutto e da tutti, fra mare e sabbia bianca.

Nelle Stories, Eros ha postato una foto in cui è sulla spiaggia in costume, mentre Aurora ha condiviso un video dove il padre abbraccia una palma mormorando: “Ti amo, ti amo”, mentre lei ride. Sembra proprio che l’artista romano sia riuscito, grazie alla figlia, a ritrovare il sorriso.

La love story con Marica Pellegrinelli è finita e lei oggi è felice accanto a Charley Vezza, ma i rapporti con Eros sono rimasti buoni per amore dei figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Qualche tempo fa per Ramazzotti si era parlato di un nuovo amore, prima con Carolina Stramare, Miss Italia 2019, poi con una ragazza misteriosa, ma il cantante aveva smentito con fermezza.

“Sono orgogliosamente single – ha svelato al Corriere della Sera -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.