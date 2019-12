Eros, Chiara Ferragni al suo concerto: lui le dedica la canzone che parla della Hunziker

editato in: da

Chiara Ferragni partecipa al concerto di Eros Ramazzotti e lui le dedica Un’emozione per sempre, la canzone che parla della rottura con Michelle Hunziker.

Era il maggio del 2003 quando il cantante romano presentò 9, il suo nono disco, pubblicato poco dopo la fine del matrimonio con la showgirl svizzera. Un album fortemente influenzato dal periodo sentimentale che stava attraversando Eros, segnato da un amore che gli aveva illuminato la vita per poi scomparire.

Fra i brani più significativi c’è Un’emozione per sempre, singolo inizialmente scritto per Alex Baroni dallo stesso Ramazzotti con Claudio Guidetti, Maurizio Fabrizio e Adelio Cogliati, ma entrato poi nell’album in seguito alla tragica morte dell’artista. Il brano parla di un amore grande che non si riesce a dimenticare e che probabilmente ci sarà per sempre.

Eros non ha mai ammesso che fosse dedicato a Michelle, ma di recente, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato a parlare di 9, affermando come il disco fosse stato influenzato dal divorzio. “Se la separazione influenzerà la mia vita artistica? – ha detto parlando dell’addio a Marica Pellegrinelli -. Ci sarà, ma in maniera diversa da 15 anni fa: ‘9’ era un disco introspettivo e triste, ora vorrei parlare di un’esperienza positiva, di un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e e figli bellissimi”.

Un’emozione per sempre ha quindi un valore speciale per Eros e l’artista romano ha scelto di dedicarla a Chiara Ferragni. La fashion blogger a sorpresa ha preso parte a un concerto di Ramazzotti. Il cantante ha molto apprezzato ed è addirittura sceso dal palco per abbracciarla.

Chiara, che ha raccontato l’esperienza nelle Stories di Instagram, ha preso parte al live con le sue amiche, dimostrando di essere una grande fan di Eros. Dopo Un’emozione per sempre, la Ferragni ha cantato anche Più bella cosa. “Che bel concerto – ha commentato alla fine della serata, ringraziando Eros -, ci siamo tanto divertite”.