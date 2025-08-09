Emma Thompson e la figlia, eleganza a due facce: stampe fruttate e scintillii sul tappeto rosso

Emma Thompson e la figlia Gaia al "Locarno Film Festival": due look opposti e complementari, tra stampe fruttate e scintillii, e una complicità che incanta

Sul red carpet del Locarno Film Festival si è respirata un’aria di complicità madre-figlia che ha rubato la scena a tutto il resto. Emma Thompson, 66 anni, ha fatto il suo ingresso accanto alla figlia Gaia, 25, con un sorriso che raccontava più di mille interviste. Un’uscita pubblica rara e preziosa, che ha messo in mostra non solo la somiglianza tra le due, ma anche il loro stile, opposto e complementare, come due lati di una stessa medaglia fashion.

Emma Thompson e il pigiama-chic che conquista

Per presentare il film The Dead of Winter, di cui è protagonista, Emma Thompson ha scelto un due pezzi coordinato dalla vestibilità morbida e fluida, che mescola comfort e raffinatezza. Camicia oversize e pantaloni palazzo in satin bianco, decorati da un pattern di ciliegie e foglie stilizzate nei toni del bordeaux e del verde scuro, creavano un look rilassato ma attentissimo nei dettagli.

Le maniche arrotolate e le mani in tasca comunicavano quell’attitudine disinvolta che è un marchio di fabbrica dell’attrice, mentre i sandali flat color bordeaux aggiungevano un tocco pratico e sofisticato al tempo stesso.

I capelli, corti e grigi, erano pettinati all’indietro con un effetto naturale, lasciando che il focus rimanesse sul sorriso aperto e sul make-up pulito, ravvivato da un rossetto rosso ciliegia che riprendeva la stampa dell’outfit. Un esempio di come il “pigiama look” – tanto visto sulle passerelle da Etro a Fendi – possa essere portato fuori casa con grazia ed eleganza.

Gaia, tra trasparenze e bagliori

Accanto a lei, Gaia ha scelto di giocare la carta della sensualità contemporanea. Il completo in due pezzi era composto da shorts a vita alta e camicia oversize trasparente, entrambi realizzati in un tessuto leggero color avorio, ricamato con micro paillettes argentate. Sotto, un reggiseno tono su tono lasciava intravedere la pelle con eleganza, mentre le finiture sfrangiate aggiungevano movimento al look, ricordando certe proposte in passerella di Chanel o Prada.

Il tutto era completato da décolleté nude a punta, che slanciavano la silhouette senza rubare la scena al gioco di texture e luce dell’outfit. I capelli, raccolti in uno chignon morbido con ciocche lasciate cadere sul viso, e il trucco minimal con labbra rosa acceso, bilanciavano la ricchezza visiva del completo, rendendolo fresco e moderno.

Emma e Gaia: tra famiglia e arte

Figlia di Emma Thompson e dell’attore e produttore Greg Wise, conosciuto sul set di Ragione e Sentimento, Gaia Romilly Wise è nata a Londra nel 1999 ed è cresciuta in un ambiente creativo ma protetto, lontano dal clamore gratuito.

La famiglia si è allargata nel 2003 con Tindyebwa “Tindy” Agaba, ragazzo ruandese che Emma e Greg hanno adottato dopo un incontro nato dal volontariato dell’attrice: un capitolo che ha segnato profondamente la loro idea di casa e di responsabilità affettiva.

Nel tempo Emma ha raccontato con ironia l’inizio della storia con Greg – lui, “avvisato” da un’amica che avrebbe trovato l’amore sul set, inizialmente pensò perfino a Kate Winslet – a conferma di quell’umorismo brillante che è un po’ la colonna sonora familiare.

Sul fronte professionale, Gaia ha scelto di avvicinarsi al lavoro dei genitori senza scorciatoie: piccole parti al cinema, la TV con Silent Witness e poi il salto internazionale con il doppiaggio da protagonista nell’anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, dove dà voce a Héra, la figlia del re di Rohan.