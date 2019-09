Emma Marrone insultata dai fan di Salvini: lui interviene

editato in: da

I fan di Salvini insultano Emma Marrone e lui interviene, affermando che le manderà dei fiori e inviandole un messaggio.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto difficili per la cantante che si è trovata a fare i conti non solo con i problemi di salute, ma anche con l’odio social. Subito dopo l’annuncio del suo stop la sua pagina Instagram è stata invasa da messaggi di incoraggiamento da parte di fan, colleghi e Amici. Maria De Filippi le ha inviato una lettera pubblica, mentre l’ex Marco Bocci le ha manifestato il suo sostegno.

Non tutti però si sono comportati bene nei confronti di Emma e tanti – certo troppi – hanno utilizzato i social per insultarla e augurarle il peggio. In particolare qualcuno ha ricordato le sue posizioni riguardo i migranti e la questione Carola Rackete.

“Emma Marrone impegnata a combattere la malattia forse ora non avrà tempo per insultare Salvini”, “È ritornato? Ognuno ha quello che si merita CAMIONISTA” sono alcuni dei commenti apparsi sui social. “È inutile che adesso facciate tutti i virtuosi e difendiate l’indifendibile – ha scritto qualcun altro -. Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è attirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno… ben le sta. Nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica, che non è il suo mestiere. Che sia malata non me ne frega proprio niente, anzi, ripeto, ben le sta”.

Commenti, insulti e cattiverie che hanno indignato i fan della cantante e i suoi amici, primi fra tutti Gabriele Muccino e Laura Pausini che si sono scontrati con gli haters. Ma Salvini cosa ne pensa? Il leader della Lega è intervenuto sulla questione nel corso di un’intervista rilasciata a SkyTg24.

“Mi piacciono le canzoni di Emma Marrone – ha chiarito Matteo -, andrei ad un suo concerto, a prescindere dalle idee. Anzi, le faccio un grosso in bocca al lupo. Le manderò un mazzo di fiori”.