Emma, su Instagram la dedica speciale per il fratello Francesco

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Emma è reduce da una splendida performance a Sanremo 2022 dove si è presentata con Ogni volta è così, un brano potente con cui si è piazzata al sesto posto della classifica. Chiuso il sipario su questa 72esima edizione, oltre alla musica e alla bravura di Emma, si è parlato di lei anche per la vittoria al FantaSanremo, il gioco che ha entusiasmato tantissime persone. Ma non solo, perché Emma è stata anche al centro di alcuni commenti in merito ai suoi look a cui lei ha risposto con classe.

Ora è tempo di pensare agli affetti, che la cantante porta sempre nel cuore e di cui non manca di parlare attraverso i suoi social. Protagonista di una dedica speciale è stato il fratello Francesco, con cui la cantante ha un bellissimo rapporto.

Emma, il post per il fratello Francesco

Una foto abbracciati e sorridenti, da cui traspare quella complicità tra fratello e sorella che è davvero unica. Emma ha pubblicato uno scatto insieme a Francesco, suo fratello minore. I due appaiono felici, entrambi vestiti di nero e seduti a tavola. Uno scatto bellissimo, perché ci racconta della vita oltre i riflettori, quella “normale”, tra gli affetti.

Ed Emma è tanto amata dal suo pubblico anche per questo: quel suo essere genuina, sincera, onesta. Aspetti che restano inalterati quando sale su un palco e mette il cuore nei suoi brani, così come quando racconta di sé e della sua sfera più privata.

Come ha fatto in questo post, mostrando il profondo affetto che la lega al fratello e dedicandogli parole profonde e importanti. La cantante ha scritto: “La mia casa sei tu. Festeggio con te fratello mio. Perché tu sai”. Un pensiero sincero che arriva dal cuore. La cantante ha voluto condividerlo con i tanti fan, ma senza svelare tutto il suo significato. Ed è giusto così. E tra like e commenti, sono stati davvero in tanti a lasciarsi emozionare dalle parole di Emma.

Emma, i social e la famiglia

Emma sui social racconta tanto di se stessa. Dai progetti professionali, all’amore che lega alla sua famiglia, fino al suo punto di vista su tanti temi. Ed è stata proprio la cantante ad essere al centro in questi giorni di un botta e risposta con il giornalista Davide Maggio che ha parlato del look sfoggiato per la finale di Sanremo scrivendo: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”.

La cantante, chiusa la questione, si è concentrata sugli affetti più cari: la foto con il fratello Francesco ne è la testimonianza. E la famiglia per la cantante è importantissima: a Natale lo aveva sottolineato con un post in cui li si vedeva ritratti tutti insieme. A corredo aveva scritto: “Il Natale è tutto qui. Sempre grata”.

Bellissima, grintosa, anche grazie al look sfoggiato negli ultimi mesi, ma soprattutto per quell’energia che sprigiona in ogni progetto che la vede coinvolta, Emma ha dato prova di avere un talento che va oltre la sola musica e piace al pubblico proprio per tutto questo.