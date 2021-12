Emma, Natale breve in famiglia: “La felicità dura sempre troppo poco”

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Per Emma Marrone quello in famiglia è stato un Natale breve ma ricco d’amore: ne ha dato un assaggio ai suoi follower su Instagram, pubblicando uno scatto del suo weekend in Salento.

Emma, il Natale con la famiglia

“Il Natale è tutto qui. Sempre grata”, ha scritto Emma sul suo profilo Instagram, a corredo di una bellissima foto di famiglia: la cantante è tornata per il weekend delle feste a casa, in Salento, per riabbracciare la madre, il padre, il fratello Francesco – a cui è legatissima – e la cognata Clarissa.

Due giorni brevi ma intesi, ricchi d’amore, buon cibo e tante risate in compagnia della sua famiglia, per ricaricare le batterie prima di tornare nella capitale. E nelle storie ha scritto: “La felicità dura sempre troppo poco“, dopo aver salutato la sua famiglia, ma ricca di tutto l’affetto che porterà nel cuore. “Non è la quantità a fare la differenza ma la qualità – ha aggiunto – Torno a Roma carica di amore. Io sono la mia famiglia”.

Emma, sempre molto vicina ai suoi follower, riesce sempre a strappare loro un sorriso, raccontando le piccole e grandi avventure della sua quotidianità. L’artista aveva confessato di aver rimandato l’acquisto dei regali di Natale, arrivando all’ultimo giorno utile per poterli acquistare: “In bocca al lupo a tutti – aveva scherzato nelle storie di Instagram – ce la faremo contro il traffico, l’assenza di parcheggi, l’isteria di questo momento”.

Emma, i nuovi progetti

Emma è dovuta rientrare a Roma per tornare sul set del film di cui è la protagonista: si tratta de Il ritorno, lungometraggio di Stefano Chiantini, che la vede impegnata nel ruolo di Teresa, che aveva presentato su Instagram nelle scorse settimane.

“Primo giorno di set. Lei è Teresa”, aveva scritto sui social a corredo di un suo selfie e mantenendo la promessa di aggiornare i suoi fan su tutte le novità della sua sfolgorante carriera. “È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me”.

La cantante infatti aveva mostrato ai suoi fan il suo nuovo taglio cortissimo sempre sui social, e in moltissimi avevano pensato all’imminente avventura del Festival di Sanremo, che la vedrà sul palco dell’Ariston a dieci anni dall’ultima partecipazione al Festival che la portò anche alla vittoria con il brano Non è l’inferno.

Parallelamente alla carriera musicale, Emma sta scoprendo la passione per la recitazione: il suo debutto sul grande schermo risale a qualche anno fa, con la pellicola Gli anni più belli, ma oggi la vediamo tra i protagonisti della serie tv tratta dal film A casa tutti bene, sempre per la regia di Gabriele Muccino, che l’aveva seguita nel suo esordio.

“Sto vivendo delle emozioni davvero profonde – aveva scritto su Instagram durante le riprese – e ringrazio già da adesso tutti quanti. Che sogno”.