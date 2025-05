Elodie sorprende tutti: “Di Patrizi non è il mio cognome”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Elodie

Elodie sorprende tutti, svelando che il suo cognome non è Di Patrizi, ma si chiama in realtà Elodie Canini. Una vera e propria sorpresa per chi la segue da moltissimi anni e non conosceva questa particolarità.

La rivelazione di Elodie sul segreto di famiglia

Ospite di R101, Elodie ha rivelato alcune curiosità sulla sua vita. Fra queste c’è il fatto che il suo vero cognome non è Di Patrizi, bensì Canini. “Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo – ha raccontato la cantante -. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata prima che arrivasse la legge sul divorzio, con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva. Si innamorò di mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre”.

Per questo motivo alla fine il padre di Elodie avrebbe ricevuto il cognome Di Patrizi. “Essendo la legge non ancora abrogata, ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito. Quella cosa non gliela dissero, al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega”.

Elodie è nata nel 1990 da papà italiano e artista di strada e mamma francese creola ex modella. La cantante è cresciuta a Quartaccio, quartiere di Roma.

I genitori si sono separati quando sia lei che la sorella Fey erano ancora piccole. In seguito Elodie ha provato a entrare a X Factor, ma poco prima dei Live è stata esclusa da Simona Ventura.

A diciannove anni si è trasferita in Puglia, a Lecce, lavorando come cameriera e come cubista nelle discoteche. La sua grande occasione è arrivata nel 2015 quando ha superato i provini di Amici ed è entrata a fare parte della trasmissione, conquistando tutti con il suo talento. Il resto è storia, fra concerto, singoli di successo e collaborazioni.

L’amore di Elodie per Andrea Iannone

L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi sta vivendo un momento magico sia nella vita privata che nella carriera. Dopo il successo della sua esibizione al Concerto del Primo Maggio, Elodie andrà in scena con numerosi live.

Dal 2022 vive una meravigliosa storia d’amore con Andrea Iannone, pilota di MotoGp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. I due, complici l’amica Diletta Leotta, si sono conosciuti durante un viaggio in Puglia e da allora non si sono più lasciati.

“Non sono una da colpo di fulmine, ma con lui è successo – ha confidato la cantante -, ho capito subito che volevo essere nella sua vita. Era un momento in cui non volevo una relazione, ma ho subito capito che essere umano fosse e volevo renderlo felice”.

Elodie ha confessato che lei e Iannone condividono tantissime cose, fra cui la fragilità, ma anche una grande forza: “Sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore. Riesce comunque a essere solare, gioioso. Ci amiamo molto, siamo una grande squadra. Ci supportiamo a vicenda ed è una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci e di amore”.