Elisabetta Gregoraci ritrova la spensieratezza al Gf Vip e Briatore rivede Naomi Campbell

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

È una Elisabetta Gregoraci inedita quella che stiamo imparando a conoscere in queste ultime settimane. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore si è buttata in questa nuova avventura che è il “Grande Fratello Vip 5” e, sin dal primo momento, ne è uscita tra i protagonisti indiscussi.

Già prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia la Gregoraci aveva confessato il desiderio di ritrovare la leggerezza perduta negli ultimi anni: Elisabetta, infatti, aveva solo 26 anni quando le prime indiscrezioni sulla sua relazione con l’imprenditore vennero alla luce e 28 quando, da quel grande amore, nacque Nathan Falco. Nonostante il matrimonio da favola e la nascita del bambino nel 2017 però, a distanza di sette anni dal grande giorno, arrivò la notizia della separazione consensuale a lanciare un’ombra sulla bellissima famiglia.

Da allora sono passati circa tre anni e oggi Elisabetta sembra davvero pronta a lasciarsi alle spalle il suo passato. Un passato “ingombrante” rappresentato da Briatore che, nel frattempo, non è rimasto a guardare: se infatti il suo disappunto circa la partecipazione dell’ex moglie al “Grande Fratello Vip” è ormai cosa nota, ha molto stupito vedere Flavio in compagnia della super top model Naomi Campbell. I due infatti, prima del grande amore dell’imprenditore con Elisabetta, hanno avuto una lunga love story molto burrascosa. Una relazione tormentata che oggi sembrerebbe aver lasciato spazio ad un ritrovata simpatia.

Un’amicizia, o qualcosa di più?, che Flavio ha voluto immortalare e condividere con i suoi follower attraverso una foto e una semplice, ma eloquente, didascalia: “Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco”.

Dei fatti più recenti la Gregoraci, a causa del regolamento del reality show di Canale 5, è ovviamente, all’oscuro ma per un curioso caso del destino anche lei sembrerebbe pronta a ritrovare il sorriso accanto ad un nuovo compagno. Non è passata inosservata, infatti, la speciale affinità tra la showgirl e l’ex Velino Pierpaolo Petrelli con cui, complici le prove settimanali dettate dal gioco, il feeling pare piuttosto evidente.

Il primo bacio tra i due, infatti, è già scattato durante la prima settimana proprio per un gioco che li vedeva coinvolti insieme… che il “Grande Fratello Vip 5” sia davvero la svolta che Elisabetta tanto bramava?