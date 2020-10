GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più vicini

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini e al GF Vip cresce l’intesa. La showgirl e il modello sono fra i protagonisti più amati del reality condotto da Alfonso Signorini e il pubblico fa già il tifo per una possibile love story. Prima di entrare nella Casa infatti entrambi avevano espresso la volontà di innamorarsi e di trovare, proprio durante lo show, la felicità.

Nel corso della terza puntata del GF Vip, Petrelli e la Gregoraci si sono scambiati un bacio in piscina per aumentare il budget settimanale. L’intesa fra i due non è sfuggita all’occhio attento delle telecamere e persino Alfonso Signorini una diretta Instragram è intervenuto sulla questione. Durante una diretta Instagram con Casa Chi, il conduttore ha svelato: “Vedo che ci sono sguardi incrociati abbastanza pericolosi tra lei e Petrelli. Quindi mi orienterei su questi due”.

Dopo il bacio nel corso della diretta tv d’altronde, Pierpaolo è rimasto stregato dalla Gregoraci. “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina – ha ironizzato lei -. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio”. Pretelli ha scherzato: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”. Poco dopo l’ex velino di Striscia la Notizia ha raggiunto la showgirl in camera da letto per chiacchierare un po’, fra baci sulla spalla e confidenze, sino a quando Elisabetta gli ha chiesto gentilmente di andarsene. “Basta! Vai!”, ha detto la modella ridendo.

Prima del suo ingresso dalla porta rossa Pretelli aveva manifestato un certo interesse per Elisabetta Gregoraci. La showgirl è separata da anni da Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, mentre Pierpaolo è reduce dall’addio ad Ariadna Romero.

“Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare – aveva rivelato la Gregoraci a Chi -anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata”.