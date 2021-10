Elisabetta Gregoraci, la sua estate pazza e infinita: il super bikini a Dubai

Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week: mini abito e trasparenze

Le vip hanno ancora voglia di estate, nonostante le temperature e i primi freddi: è il caso di Elisabetta Gregoraci, che ha scelto una meta a dir poco da sogno per volare in vacanza insieme al figlio Nathan Falco. La showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti deliziosi che la ritraggono in spiaggia a mangiare pokè: a colpire, però, non è stata la pietanza, bensì il suo super bikini (e la sua pazza e infinita estate).

Elisabetta Gregoraci, la vacanza a Dubai: l’estate che non finisce

Nonostante sia fine ottobre, per la Gregoraci l’estate non accenna a finire, anzi, è stata lungamente prolungata, ritagliandosi degli attimi di relax più che meritati, soprattutto dopo il successo riscosso con Battiti Live. Ovviamente non poteva mancare il figlio Nathan Falco con lei: è estremamente orgogliosa di lui e di come stia crescendo.

Dubai è una meta assolata, in grado di evocare in noi immagini di spiagge infinite e super rilassanti. Il viaggio della Gregoraci per gli Emirati Arabi è un vero e proprio sogno per noi che siamo qui a vivere i primi freddi. D’altro canto, ha scelto di soggiornare in un hotel esclusivo, con tutti i comfort del caso.

Inoltre, non possiamo dire nulla sul suo bikini, se non che è super azzeccato: il pezzo di sopra presenta dei minuscoli ricami ai lati e una fantasia floreale su sfondo nero, in grado di risaltare anche la carnagione della Gregoraci, che ha scelto numerosi dettagli per un look strepitoso. Dalla collana fino agli occhiali, ha sfoggiato gli immancabili bracciali. Anche se l’estate è finita da un po’ (almeno per noi), possiamo prendere appunti per i look della prossima!

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la reunion che vorrebbero i fan

Tra l’altro, vicino a lei si trova anche il suo ex, Flavio Briatore, che al momento è a Riyad: le due città non sono poi così distanti e in molti si sono chiesti se l’ex coppia non abbia in mente di ritrovarsi per una reunion insieme al figlio. Durante l’estate era impazzito il gossip: il chiacchiericcio in rosa li voleva più uniti che mai, ma il ritorno di fiamma ufficiale alla fine non c’è stato.

Ai più non è naturalmente sfuggito questo dettaglio: Briatore ha scelto di muoversi verso un’altra destinazione, e c’è chi ci ricama su, magari pensando che stia andando a trovare la Gregoraci e Nathan Falco. Che sia così o meno, non importa: vorremmo tutte essere come la Gregoraci, in spiaggia, con una pokè da degustare e ovviamente il caldo di un’estate pazza e infinita.